Chuva de peluches pelas vítimas do sismo interrompe jogo de futebol na Turquia

O motivo? Solidariedade pelas vítimas do sismo que abalou a Turquia no início do mês. Os brinquedos que caíram no relvado serão doados às crianças sobreviventes.

A 6 de fevereiro, a Turquia e a Síria foram abaladas por um sismo — que já teve várias réplicas e originou novos sismos — havendo mais de 50 mil vítimas mortais.

