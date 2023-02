Na noite de sábado para domingo aconteceu, na costa italiana, ao sul, na Calabria, mais uma catástrofe com um barco que transportava imigrantes ilegais. Morreram mais de 60 pessoas.

Como sempre acontece nestas ocasiões, reabriu-se o debate sobre imigração, um debate que queremos fazer também no Contra-Corrente desta segunda-feira. Estas catástrofes têm mesmo de acontecer? Não se consegue fazer nada?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.