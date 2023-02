Cerca de meio milhão de pulseiras do programa Estou Aqui! Crianças, da PSP, foram atribuídas desde o início da iniciativa, em 2012, mais de 48.000 das quais no ano passado.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira em que anuncia o lançamento do programa deste ano, que decorrerá na terça-feira, uma cerimónia em Odivelas, a PSP lembra que no ano passado foram atribuídas 48.250 pulseiras, o que permitiu resolver com maior rapidez sete desaparecimentos de crianças.

Este programa pretende agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família.

Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre apenas precisa de contactar a PSP através do número de emergência nacional (112), comunicando a localização e o código da pulseira que a criança tem consigo.

No seguimento deste contacto, a PSP garante a segurança da criança e informa a família, assegurando o reencontro familiar.

O Estou Aqui! Crianças (EAC) é um programa exclusivo e pioneiro da PSP, criado em 2012, em parceria com a marca MEO, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, a Rádio Comercial, a organização Missing Children Europe e o Instituto de Apoio à Criança, a que se juntou este ano a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

O lançamento da edição deste ano vai decorrer na terça-feira, na Escola Básica do Mosteiro (Odivelas), num evento que contará com a participação de cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar e 1.º ciclo.

A adesão ao programa não implica qualquer custo e as pulseiras destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos e têm um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais.

São válidas em todo o território nacional e podem ser pedidas tanto para crianças residentes em Portugal, como não residentes.

No comunicado, a PSP lembra que as pulseiras atribuídas até dezembro de 2022 já terminaram a sua validade e terão de ser substituídas com uma nova inscrição/pedido na página do programa na internet: https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.html.