São mais de 20 contratos, vigoraram entre 2008 e 2020, e atualmente estão extintos. Mas, nesse período de tempo, o Estado português assinou contratos de exploração de metais preciosos com uma empresa associada a paraísos fiscais. A notícia é avançada pela CNN Portugal que detalha que foi a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a assinar os contratos com a empresa mineira MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda, detida, durante vários anos, por uma sociedade nos Barbados, a Avrupa Portugal Holdings.

À data, aquele paraíso fiscal constava da lista de países não cooperantes a nível fiscal da União Europeia. Apesar de não ser ilegal, especialistas em matérias ambientais e transparência defendem, citados pela CNN, que a celebração de contratos entre o Estado e empresas ligadas a paraísos fiscais comporta vários riscos.

Em 2019, a Avrupa Portugal Holdings foi dissolvida e a sua propriedade transferida para a empresa-mãe, a mineira Avrupa Minerals Ltd, sediada no Canadá. Segundo a CNN, foram concedidas cinco licenças à MAEPA, durante esse período de tempo, em vários pontos do país, numa área de cerca de 1.750 quilómetros quadrados.

A resposta oficial da DGEG é que “só foram outorgados contratos de revelação de depósitos minerais, o último dos quais em 2014”, estando atualmente “todos extintos” e “apenas um era de exploração experimental, sendo os restantes de prospeção e pesquisa”.