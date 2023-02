Siga aqui o nosso liveblog de guerra na Ucrânia

Passaram 369 dias desde que as forças russas invadiram o território ucraniano, a 24 de fevereiro do ano passado. A “operação militar especial” é para continuar, garantiu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rejeitando o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito.

As últimas horas ficaram marcadas pelas declarações do ex-Presidente russo Dmitry Medvedev, que alertou contra o envio de armas ocidentais à Ucrânia. Cria o “risco de uma catástrofe nuclear global”, sublinhou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.