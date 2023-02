O diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) da Guiné-Bissau, Gibril Baldé anunciou esta segunda-feira que até 17 de fevereiro foram recenseados 884.134 eleitores no território nacional para as legislativas de 4 de junho.

Segundo Gibril Baldé, até 17 de fevereiro foram recenseados 884.134 dos 844.087 que o GTAPE previa recensear. Daquele número, 425.157 eleitores são homens e 458.977 são mulheres. O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau terminou oficialmente no sábado, mas prossegue na diáspora até final de março.

O diretor-geral do GTAPE disse que apenas faltam recensear-se as pessoas que estiveram a realizar o recenseamento em todo o território nacional.

Quarta-feira iniciamos o recenseamento no GTAPE. Convido os fiscais dos partidos políticos, da Comissão Nacional de Eleições para estarem presentes”, afirmou Gibril Baldé, salientando que o recenseamento daquelas pessoas decorre até quinta-feira.

Em relação à diáspora, o diretor-geral do GTAPE explicou que no ciclo África já foram recenseados 9.480 pessoas e no ciclo Europa 15.821 pessoas.

O GTAPE também iniciou esta segunda-feira a sincronização dos dados do recenseamento com a presença de fiscais dos partidos políticos.