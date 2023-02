O presidente da concelhia do PS das Caldas da Rainha vai assumir a representação do partido nos órgãos autárquicos, na sequência da desfiliação partidária do único vereador socialista eleito para o executivo liderado pelo movimento independente “Vamos Mudar” (VM).

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a concelhia informou que, “em função da inesperada saída do vereador Luís Patacho do partido”, a liderança representativa do PS nos órgãos municipais será assumida pelo presidente da concelhia e primeiro eleito na Assembleia Municipal (AM), Pedro Seixas.

Pedro Seixas passa também a ser “o interlocutor responsável pelo acompanhamento e execução do memorando de entendimento” entre o PS e o VM, é ainda indicado.

No executivo saído das últimas eleições autárquicas, o VM conta com três eleitos, o PSD com três vereadores e o PS com um vereador, sendo que Luís Patacho se manterá nas funções, como independente.

Após as eleições, o VM e o PS assinaram, em outubro de 2021, um memorando de entendimento para o mandato autárquico 2021-2025, no qual acordaram “colaborar de forma ativa no sentido do bom funcionamento dos órgãos municipais, cooperando na prossecução dos seus objetivos e compromissos eleitorais”.

O acordo previa, entre outros entendimentos, que o PS votasse de forma a viabilizar os orçamentos da câmara e dos Serviços Municipalizados, bem como as respetivas prestações de contas.

A Lusa questionou o presidente da concelhia sobre a forma como vai ser executado o memorando, mas ainda não foi possível obter mais esclarecimentos.

Contactado pela agência Lusa, Luís Patacho esclareceu que a desfiliação do partido resultou de “uma demorada reflexão que levou a uma saída por razões pessoais“, situação que recusa “polemizar”.

O vereador afirmou ainda que se manterá nas funções, como independente, “sem esquecer ter sido eleito nas listas do PS”, admitindo continuar a cumprir o memorando de entendimento.

No comunicado, o PS das Caldas da Rainha adiantou ainda que irá solicitar uma reunião ao VM, com o objetivo de realizar um balanço sobre a execução do memorando até à data.

O vereador Luís Patacho foi o candidato socialista à presidência da Câmara das Caldas da Rainha (então liderada pelo PSD) em 2017, ano em que o partido elegeu dois vereadores. Em 2021 voltou a encabeçar a lista do PS, que elegeu apenas um vereador para o executivo.

O advogado que agora abandonou o partido foi também presidente da concelhia do PS das Caldas da Rainha nos anos de 2013 e 2014.