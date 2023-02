A Assembleia Municipal (AM) da Guarda aprovou esta terça-feira, por unanimidade, uma moção onde pede que as obras na Linha da Beira Alta sejam concluídas até novembro e que a rede ferroviária de alta velocidade passe pela cidade.

A moção, intitulada “Pela ferrovia da Guarda a curto e longo prazo“, foi apresentada pelo deputado José Carlos Lopes, eleito pelo movimento Pela Guarda (PG).

No documento, o deputado lembra que a 17 de novembro de 2022 foi apresentado o Plano Ferroviário Nacional (PFN) pelo Governo e que esta terça-feira terminou o período de consulta pública do mesmo.

Por outro lado, referiu que o PFN contém algumas propostas “que podem ser dúbias ou lesivas para a Guarda“, nomeadamente “a não existência de uma paragem na Guarda na futura Linha de Alta Velocidade Aveiro — Vilar Formoso” e “a não passagem” de uma RTE-T (Rede Transeuropeia de Transportes Ferroviária de Alta Velocidade).

A moção do PG pretende “exigir, junto do Ministério das Infraestruturas, a conclusão das obras da Linha da Beira Alta até novembro deste ano e, consequentemente, o retomar do seu regular funcionamento até ao final do ano de 2023, dado o impacto negativo que os atrasos nesta obra têm acarretado para o transporte de passageiros e para o início da atividade do ‘Porto Seco’ da Guarda”.

O documento também quer “clarificar se, no PFN, está prevista, no serviço de alta velocidade Porto Campanhã — Vilar Formoso e Porto Campanhã — Madrid Chamartín [Espanha], uma paragem na Guarda e afirmar a posição de absoluta necessidade da mesma por parte da AM da Guarda”.

A AM também defende a passagem pela Guarda da RTE-T “que passará por Viseu e seguirá até Vilar Formoso”, dado que a cidade mais alta do país “será a principal interface ferroviária do interior Centro do país e apresenta uma localização geoestratégica privilegiada“. A moção vai ser enviada ao ministro das Infraestruturas, com conhecimento ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.

Após a aprovação da moção, no período de antes da ordem do dia da AM, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa (PG), referiu que recebia “com muita preocupação” as “incongruências” do PFN e os alertas sobre o atraso nas obras da Linha da Beira Alta que “condicionam o início da operação do ‘Porto Seco'”.

A circulação no troço entre Pampilhosa, no concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), e Guarda da Linha da Beira Alta foi encerrada em abril de 2022, de forma a permitir “viabilizar a concretização das intervenções planeadas em segurança e com muito maior eficácia do que teria ocorrido com a linha em exploração”.

Na altura, a Infraestruturas de Portugal previa que a reabertura da circulação no troço ocorresse em janeiro de 2023, embora o encerramento à exploração no período noturno e nos fins de semana se mantivesse o resto do ano, “face à complexidade dos trabalhos”, mas em outubro informou que a interrupção da circulação no troço iria ser prorrogada.