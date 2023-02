A Cabelte, a Quintas & Quintas e a Solidal assumiram a prática de cartel em concursos lançados pela REN, para fornecimento de cabos elétricos. Admitiram essa prática junto da Autoridade da Concorrência, não se livrando de uma coima global de cerca de 2 milhões de euros.

Em comunicado, a Autoridade da Concorrência divulgou a condenação das empresas Cabelte – Cabos Eléctricos e Telefónicos (Cabelte), S.A., Quintas & Quintas – Condutores Eléctricos, S.A. (Q&Q) e Solidal – Condutores Eléctricos S.A (Solidal) (que detém a 100% a Q&Q), “por um acordo ou prática concertada restritiva da concorrência através da fixação de preços e da

repartição de mercado em procedimentos de contratação pública lançados pela REN (gestor da infraestrutura elétrica nacional) para o fornecimento de cabos para o transporte de energia elétrica.”

As três empresas optaram por assumir a participação no cartel, e a condenação segue-se a um expediente enquadrado na Lei da Concorrência, designado de transação, que permite que as visadas procedam a uma negociação com a entidade supervisora para pôr fim à prática, sendo, na mesma, condenadas, mas abdicando de qualquer recurso para tribunal. À Cabelte foi aplicada uma coima de 1,02 milhões de euros, tendo a Quintas & Quintas (Q&Q) e a Solidal, que detém 100% da Quintas & Quintas, recebido uma coima de 1,035 milhões. Uma vez que houve colaboração no processo, as coimas acabaram por ser menores.

Este processo foi aberto em abril de 2021, tendo nesse mesmo mês as empresas sido alvo de buscas. A nota de acusação foi produzida em novembro de 2022, tendo decorrido, depois, o período de contraditório e defesa das partes. Esta terça-feira, 28 de fevereiro, a Autoridade da Concorrência (AdC) comunica o desfecho do caso. Em comunicado, a entidade supervisora da concorrência acrescenta que a prática de cartel ocorreu, pelo menos, entre junho de 2015 e maio de 2020.

“A Cabelte, a Q&Q e a Solidal definiam previamente quem ganharia os procedimentos de modo alternado, subcontratavam a concorrente perdedora e compensavam a faturação num esquema de pagamentos e acertos de contas regular ao longo do período”, explica a AdC.