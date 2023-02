O Estoril Praia, que disputa a I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a contratação do treinador Ricardo Soares, para ocupar a vaga existente no seu comando técnico.

Ricardo Soares assume o lugar deixado em aberto após a saída de Nélson Veríssimo, que na semana transata chegou a acordo para cessar o seu vínculo com o emblema da Linha de Cascais. A chegada do novo treinador foi anunciada pelo Estoril Praia no seu site oficial e redes sociais através de um comunicado.

A Estoril Praia, Futebol — SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ricardo Soares, para assumir o comando técnico da equipa principal”, pode ler-se.

A administração estorilista salientou, no mesmo texto, a experiência acumulada por Ricardo Soares, que rubricou contrato até junho de 2024.

O treinador de 47 anos, e respetiva equipa técnica, já têm experiência na I Liga, tento também passado pelo Egito. Ao técnico Ricardo Soares e restante equipa técnica, desejamos os maiores sucessos”, concluiu o clube da Amoreira, dando assim a conhecer o sucessor de Nélson Veríssimo.

No momento da sua apresentação, Ricardo Soares surgiu ao lado do presidente da SAD ‘estorilista’, Ignacio Beristain.

O novo treinador começará de imediato a orientar o plantel do Estoril Praia, que na véspera, no jogo frente ao Sporting (derrota por 2-0), foi orientado interinamente por Pedro Guerreiro, treinador da equipa sub23.

Após 22 jornadas, o Estoril Praia ocupa o 15.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 22 pontos, e recebe este sábado, pelas 15h30, o Vizela, em embate da 23.ª ronda.