Experiências únicas no “Coração Lusitano”

No meio de uma paisagem verdejante e montanhas imponentes, encontra-se uma região intimamente ligada às origens da nação lusitana: a região Viseu Dão Lafões. O seu charme rústico traduz-se em rituais e tradições seculares, um vasto património religioso e cultural e sabores que nos remetem para a mais profunda essência portuguesa. Tudo envolto pela tranquila grandiosidade das suas paisagens naturais.

Composta pelos municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela, a região de Viseu Dão Lafões, localizada no coração de Portugal, é um destino perfeito para alguns dias de fuga à rotina e de conexão com as nossas origens. Venha conhecê-la.

Pelo caminho das origens lusitanas

Visitar a região de Viseu Dão Lafões é mergulhar na História do nascimento de Portugal. Muito antes de Viriato, o lendário guerreiro que liderou a luta contra os romanos no século II a.C., e que deu origem ao nascimento da nação portuguesa, a região tinha já sido lar de várias civilizações desde a pré-história.

Os vestígios desta ocupação milenar encontram-se espalhados um pouco por toda a região, em forma de monumentos megalíticos, construções romanas e edifícios medievais. Conhecê-los é a melhor forma de aprender mais sobre as origens, tradições e História de Portugal.

O Roteiro Patrimonial Viseu Dão Lafões, disponível online, oferece-lhe uma coleção de informações úteis em forma de mapas e glossários que lhe permitirão planear a sua viagem de forma detalhada e fundamentada. O roteiro vai além das informações sobre o património, disponibilizando ainda uma visão sobre as mais antigas tradições, costumes e sabores regionais como o burel, o barro negro, a produção dos vinhos do Dão e o vasto receituário gastronómico.

Desbravar a natureza a pé ou em duas rodas

Os amantes da natureza encontram em Viseu Dão Lafões um destino de excelência. Os mais de 40 percursos pedestres espalhados pela região, incluídos no Guia de Percursos Pedestres, oferecem inúmeras oportunidades para caminhadas acompanhadas pelos mais puros sons, cheiros e tons da natureza.

Para quem o desporto e a adrenalina têm necessariamente de fazer parte das escapadas na natureza, as duas ecopistas, o centro de trail, as quatro Subidas Épicas e os três centros de BTT serão paragem obrigatória. Os adeptos das duas rodas encontrarão aqui várias oportunidades para testar os seus limites. As sensações vividas nas competições profissionais são replicadas pelas características técnicas das 4 “etapas” de montanha que compõem as Subidas Épicas: S. Pedro do Sul – Arada (S. Pedro do Sul) | Castro Daire – Montemuro (Castro Daire) | Campo de Besteiros – Caramulinho (Tondela) | Vouzela – Adsamo (Vouzela).

Para quem não dispensa as duas rodas, mas prefere fazê-lo a um ritmo mais propício para apreciar a paisagem envolvente, encontra na região a Ecopista do Dão que acompanha o antigo ramal ferroviário do Dão. Os seus 49,2km de extensão, distribuídos por 11 rotas para todos os gostos, são acompanhados por paisagens memoráveis como a Albufeira da Aguieira e a Serra do Caramulo. Nos mapas disponíveis online encontra todas as rotas assinaladas, incluindo os pontos de interesse a visitar, desde as termas ao enoturismo.

Tratar o corpo e revitalizar a mente com o poder da água

Quando a saúde e o bem-estar ocupam um lugar de destaque na lista de prioridades para as férias ou escapadinhas, não poderia escolher melhor destino, não fosse esta a região onde se encontram a maior parte das termas em funcionamento em Portugal.

Com diversas características e indicações terapêuticas, as termas oferecem todo o poder da água através de tratamentos que ajudam a curar o corpo e a relaxar a mente. Sugerimos em particular uma visita às termas de São Pedro do Sul, uma cidade termal, localizada na margem do rio Vouga e emoldurada pelos recortes da Serra da Arada, do monte de S. Macário e da Serra da Freita, onde poderá ainda visitar o balneário romano que ainda hoje ali existe.

A alma portuguesa traduzida em sabores

Não há como negar, é difícil encontrar em Portugal sabores tão ricos e intensos como os que compõem a gastronomia da região Viseu Dão Lafões. Iguarias como a vitela e o cabrito assado com arroz de carqueja, o arroz de míscaros ou ainda doces como as castanhas de ovos de Viseu, os pastéis de Vouzela e os Pastéis de Feijão de Mangualde, não esquecendo as deliciosas maçãs bravo de Esmolfe, são de inclusão obrigatória num roteiro gastronómico pela região.

A Carta dos Segredos Gastronómicos de Viseu Dão Lafões, fruto de um profundo trabalho de investigação e de um exaustivo levantamento do património gastronómico da região, é uma porta aberta para a história da gastronomia local. Disponível online, para além de receitas, oferece várias curiosidades e histórias fascinantes por trás de alguns dos melhores sabores locais como o delicioso outonal arroz de castanha ou a tradicional vitela assada típica do dia da Nossa Senhora dos Milagres, celebrado a 15 de agosto, em Pindelo dos Milagres (São Pedro do Sul).