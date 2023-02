O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores devido à agitação marítima e ao vento, e São Miguel e Santa Maria devido à precipitação, resultante da depressão Kamiel.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nas ilhas do Corvo e Flores, está em vigor desde as 21h desta segunda-feira, até às 3h de terça-feira, um aviso laranja devido ao vento, que sopra de sudeste para sul.

Também nestas ilhas, começa às 12h de quarta-feira e termina às 00:00 de quinta-feira um alerta laranja para agitação marítima, devido a ondas de oeste.

Já as ilhas de São Miguel e de Santa Maria, que constituem o Grupo Oriental, estarão sob aviso laranja, que tem início às 6h de terça-feira e termina às 18h do mesmo dia, por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, referiu o IPMA em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Grupo Central, composto pelas ilhas de Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, o IPMA emitiu avisos amarelos para agitação marítima, das 12h de quarta-feira até às 6h de quinta-feira, para vento, das 21h desta segunda-feira até às 12h de terça-feira, e para precipitação, desde as 3h de terça-feira até às 6h de quarta-feira.

O mau tempo que se faz sentir nos Açores deriva da passagem da depressão Kamiel.

“Como previsto, a depressão Kamiel irá provocar nas próximas horas um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 130 km/h no Grupo Ocidental e os 100 km/h no Grupo Central. Espera-se também, associada a esta situação ocorrência de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, mais frequente nas ilhas dos Grupos Central e Oriental”, sublinhou o IPMA.

A partir de quarta-feira, espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos nove metros no Grupo Ocidental, aos sete metros no Grupo Central e aos seis metros no Grupo Oriental, acrescentou.