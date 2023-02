Os alertas soaram nos telemóveis dos astrofotógrafos no domingo. O “AuroraWatch”, uma aplicação da Universidade de Lancaster, avisava que os países do norte da Europa, do Reino Unido para cima, seriam coroados em poucas horas com uma aurora boreal. As partículas de vento solar iam colidir com as camadas mais altas da atmosfera; e seriam canalizadas pelo campo magnético da Terra para essa região do globo.

Cannot believe I just witnessed the Aurora Borealis right outside my village in Shropshire!#aurora #Auroraborealis #aurorauk pic.twitter.com/16rPvWxyx3 — Alex Murison (@alex_murison) February 26, 2023

It’s BAAAAAACK!!! ???????????? Increased cloud across the UK means areas seeing the Northern Lights this evening will be more limited pic.twitter.com/yJ7jd2Ch8A — Matt Taylor (@MetMattTaylor) February 27, 2023

A nebulosidade tão típica do Reino Unido, e ainda mais cerrada em tempos de inverno, podia ter arruinado o espetáculo luminoso que se preparava naquelas bandas. Mas até a meteorologia ajudou — e as coloridas cortinas de luz puderam ondular no céu das cidades britânicas na segunda e terça-feira, à vista dos fotógrafos do céu noturno, que publicaram as imagens nas redes sociais.

WOW. I never thought I would get to see the Northern Lights this far south in the UK, here in Dorset! What an incredible display at Knowlton Church tonight, absolutely unforgettable. #aurorauk #northernlights #aurora #auroraborealis #northernlightsuk #dorset pic.twitter.com/9mPfp5ITxt — Robin Goodlad Photo (@Robin_Goodlad) February 28, 2023

Some more northern lights from the UK tonight. pic.twitter.com/tfLzW0L55b — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) February 27, 2023

O fenómeno foi de tal maneira espetacular que motivou o desvio de um avião — não por causa de quaisquer problema no tráfego aéreo, mas porque o piloto do voo AY488 da Finnair, que ligava Kuusamo a Helsínquia, na Finlândia, decidiu alterar ligeiramente a rota do Airbus A319 e fazer um pequeno loop sobre a cidade de Puolanka para que os passageiros tivessem uma vista privilegiada para as auroras boreais.

The pilot of this Finnair flight made a 360 turn to allow everyone onboard see the fantastic Northern Lights last night.https://t.co/ewXUHBnioS https://t.co/BVbUaRk2F7 pic.twitter.com/Flj3gqqc4A — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023

O gesto foi apreciado por quem ia a bordo. Kirsi Komi, advogada, publicou uma fotografia da vista da sua janela — e que mostra luzes verdes dançantes no céu finlandês — e escreveu: “Muito obrigada ao piloto do voo Finnair AY488 de Kuusamo para Helsínquia esta noite por fazer um 360º não programado no ar para que todos os passageiros pudessem desfrutar da magia”.

Look at these absolutely breath-taking photos of the Aurora Borealis photographed by Matt Pillinger in Stebbing. It's rare to see the Northern lights this south, but strong solar activity meant we could see it in the Braintree District!#Auroraborealis uk #northernlights uk pic.twitter.com/HKd9Dlknsk — Braintree District Council (@BraintreeDC) February 28, 2023

As auroras boreais são comuns nas regiões mais próximas do Ártico, sobretudo na Escandinávia, e até chegam a abrilhantar as noites do norte britânico. Desta vez, o fenómeno foi diferente porque também se registou em Kent e na Cornualha — cidades mais a sul do Reino Unido onde este tipo de espetáculos não é habitual. Os avisos vermelhos continuam ativos, por isso é possível que as auroras regressem esta noite.

Desta vez, as auroras boreais foram visíveis mais a sul por causa de perturbações infligidas no campo magnético da Terra. Normalmente, estas luzes são visíveis numa banda em torno do planeta que se chama “annulus” e tem cerca de 3.000 quilómetros de diâmetros. Mas o impacto do vento solar, que viaja a 1,6 milhões de quilómetros por hora, “pode fazer com que o anel se expanda, trazendo a aurora para latitudes mais baixas”, explicou o instituto de meteorologia britânico.

Aurora at Ardmore, Armagh. Loving the breathtaking shots by everyone of last nights events from around UK and Ireland. Still processing what I have – but awesome display last night! #NorthernLights #aurora pic.twitter.com/CZNEikSVoF — Simon Brown (@savbrown) February 27, 2023

As cores das luzes exibidas dependem das moléculas da atmosfera que são atingidas e da altitude a que estão. O oxigénio emite luz verde quando está a cerca de 96 quilómetros de altitude, mas pode ser vermelha se as moléculas estiverem a entre 160 e 320 quilómetros. O azoto, quando está em altitudes mais elevadas, reflete tons mais arroxeados. Mais a sul, emite cores azuis.