O aniversário começou a ser assinalado na última madrugada, com alguns adeptos ligados às claques do clube a lançarem fogo de artifício vermelho junto ao Estádio da Luz, e teve como ponto alto a gala Cosme Damião, em definitivo longe de qualquer condicionante de Covid-19 e com a Aula Magna cheia com atletas de todas as modalidades, antigas glórias, treinadores, dirigentes e demais pessoas ligadas ao Benfica. Rafa recebeu o prémio de futebolista do ano no final, Kika Nazareth foi distinguida no futebol feminino (tal como Filipa Patão, treinadora do ano) com um discurso que foi dos mais aplaudidos, Fernando Pimenta ganhou a Pedro Pablo Pichardo como atleta de alta de competição e ainda houve lugar à atribuição de galardões a nomes do passado como Humberto Coelho e do presente com muito futuro como António Silva (futebol) e Diogo Ribeiro (natação). Antes, falou Rui Costa. E o presidente dos encarnados só mesmo no final colocou o discurso à luz de uma vertente extra desportiva, optando antes por concentrar o foco no momento do clube.

“No plano internacional, mesmo sabendo que competimos com adversários de mercados de outra dimensão, a nossa grandeza obriga-nos sempre a querer vencer. Porque essa é a história do Benfica. Nunca podemos deixar de ambicionar, seja contra quem for e onde for. Seja no futebol ou em qualquer modalidade. Ganhámos finalmente a Youth League, uma conquista europeia a que juntámos, passados três meses, a Taça Intercontinental da categoria. Celebrámos o notável triunfo da Taça EHF de andebol, o título internacional mais importante de um clube português nesta modalidade. Pelo segundo ano consecutivo, algo inédito no atual modelo de competição, acreditamos que vamos estar nos quartos da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que lideramos desde a primeira jornada o Campeonato”, começou por referir Rui Costa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Ainda na vertente europeia, continuamos em prova no andebol, no futsal e no hóquei em patins. Repetimos a presença entre os 16 melhores da Europa do voleibol e no basquetebol somos o primeiro clube português a reclamar presença na Liga dos Campeões. É esta crescente afirmação internacional que ambicionamos cada vez mais e com cada vez mais títulos e troféus no panorama nacional. Sagrámo-nos campeões de atletismo, basquetebol e voleibol, e ambicionamos conquistas em todas as modalidades. Lideramos em sete das dez competições de pavilhão e assistimos com orgulho a um trajeto cada vez mais sustentado em modalidades que não estiveram tanto em destaque nos últimos anos, como por exemplo acontece com o râguebi, onde em breve também seremos vitoriosos. Na vertente feminina, onde o Benfica é um exemplo de aposta na diversidade e na inclusão das mulheres no desporto, somos campeões em título de futebol, andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e polo aquático. Somos o único clube do mundo com presença em todas as modalidades, num ecletismo que muito nos envaidece. Dimensão nacional. Dimensão internacional. O Benfica é de Portugal e do mundo, também no feminino”, prosseguiu o presidente do conjunto da Luz.

“Sabemos as dificuldades e os obstáculos que nos esperam. Estamos conscientes de que a nossa grandeza, a grandeza do Benfica, implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva, demasiadas vezes, para fazer esquecer muitas outras realidades. Por isso, é imperioso continuarmos unidos, focados e imunes à crescente agitação que um Benfica forte provoca. Unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes. Contamos, acima de tudo, com a nossa mística, raça, querer, ambição e, claro, a força imparável dos nossos adeptos”, concluiu.

Benfica SAD termina primeiro semestre com prejuízo de 13,3 milhões (ainda sem Enzo)

Praticamente à mesma hora, a Benfica SAD enviava à CMVM o Relatório e Contas do primeiro semestre (de julho a dezembro) do exercício de 2022/23, que terminou com 13,3 milhões de euros de prejuízo que foi ainda assim uma evolução de 58% face ao resultado negativo que tinha sido registado no período homólogo do ano passado. Com um capital próprio que desceu 12,2%, com uma queda do ativo (494,6 milhões) e do passivo (398,9 milhões), os encarnados tiveram rendimentos operacionais até agora de 111,6 milhões, mais de 15 milhões do que no primeiro semestre da temporada de 2021/22.

De referir que este resultado, por ter fechado no final do ano civil, não conta ainda com a segunda maior venda de sempre da sociedade (Enzo Fernández ao Chelsea) nem com as contratações de Schjelderup e Tengstedt, não sendo também contabilizados os 9,6 milhões de euros recebidos pelos oitavos da Champions a que se podem agora mais dez em caso de passagem aos quartos depois do triunfo na Bélgica na primeira mão frente ao Club Brugge. Ainda assim, a Champions valeu até ao momento quase 53 milhões, havendo ainda uma assinalável receita de bilhética de 16,7 milhões. A nível de transferências, nota também para os sete milhões de euros a mais por objetivos atingidos que Darwin Núñez, Yaremchuk e Everton Cebolinha renderam nestes últimos seis meses, depois de terem sido vendidos no mercado de verão.