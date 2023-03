Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realçou esta terça-feira que “a intensidade dos combates está a aumentar” em torno da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, e que a Rússia “não conta” os soldados que envia para o terreno.

“As maiores dificuldades, como antes, estão em Bakhmut (…) A Rússia não conta os seus homens, enviando-os constantemente para atacar as nossas posições. A intensidade da luta só aumenta“, destacou o chefe de Estado ucraniano durante o seu habitual discurso noturno diário.

Zelensky, que relatou uma reunião sobre a segurança nacional do país, frisou que as forças ucranianas estão em “controlo da situação” a norte e ao longo da fronteira.

“Estamos a preparar o regresso dos nossos soldados às ações ativas de libertação da nossa terra. Lembramos o nosso objetivo completamente justo, e estamos cada dia mais perto de sua concretização”, sublinhou o governante.

Bakhmut, cuja importância estratégica é contestada, tornou-se um símbolo da luta pelo controlo da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Nas últimas semanas, os russos progrediram lentamente para esta cidade industrial, que possuía cerca de 70.000 habitantes antes da invasão da Ucrânia, lançada há um ano por Moscovo. Os russos conseguiram cortar várias rotas importantes para o reabastecimento das tropas de Kiev.

O fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, reivindicou no sábado a conquista pelos seus homens da localidade de Iaguidne, localizada no norte de Bakhmut.

O Presidente ucraniano afirmou que a Ucrânia continuará a defender Bakhmut, mas não a qualquer preço, tendo reconhecido na segunda-feira à noite que a situação é “tensa e difícil” para as tropas ucranianas naquela região.

A vice-ministra da Defesa ucraniana destacou esta terça-feira que as forças russas estão em número superior na batalha pelo controlo da cidade. No entanto, adiantou que o Exército ucraniano inflige baixas avultadas ao inimigo, forçando os soldados regulares a socorrerem os mercenários do grupo Wagner.

“Os nossos soldados têm capacidade para destruir 80% dos terroristas”, acrescentou, citada pela agência Efe. A vice-ministra realçou também que Kiev enviou mais tropas para a cidade após a recente visita do comandante das forças terrestres ucranianas.