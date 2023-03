Numa visita à 33ª Edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, o Presidente da República foi confrontado com o aumento do desemprego para o valor mais alto desde novembro de 2020. Para Marcelo Rebelo de Sousa a justificação é externa: “É um sinal que a evolução internacional está lenta.” E a saída do “período de crise que vem do passado” pode, antevê, “demorar mais tempo do que alguns esperavam”.

Que os impactos da inflação não cheguem ao emprego, foi um dos desejos de Marcelo para este ano, mas em janeiro a taxa voltou a aumentar, de acordo com os números divulgados pelos Instituto Nacional de Estatísticas. Quando questionado se isto é um sinal de alerta, Marcelo admite que sim. Mas acrescenta logo de seguida que “é um sinal de que a evolução internacional está lenta, a guerra continua, a inflação em muitos países continua alta, a economia internacional não recuperou. Mesmo grandes potências europeias, como a Alemanha, estão a ter evolução lenta e isso tem efeito”.

Mas Marcelo diz que este é também “um período de baixa produtividade“, apontando para um acelerar da economia em alguns setores de atividades, como o turismo, nos próximos meses. E, “com precaução”, considera que tudo isto apenas vai significar que “a saída do período de crise que vem do passado — e que a pandemia agravou e a guerra também agravou — é uma saída que pode demorar mais tempo do que alguns esperavam”.

Quanto ao crescimento da economia divulgado esta terça-feira, Marcelo diz que foi “a boa notícia”, mantendo cautelas para o futuro: “Sabemos já que em 2023 não é possível um crescimento assim. Agora vamos ver qual vai ser a evolução da economia”, atira repetindo que não pertence “nem aos pessimista, nem aos otimistas esfuziantes. Gosto de estar numa posição muito realista”.