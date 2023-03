A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, anunciou esta terça-feira que está em curso o “recrutamento externo” de 160 trabalhadores para o Hospital das Forças Armadas (HFAR), de forma a colmatar o défice de efetivos.

Está em curso pela primeira vez, e de forma muito positiva, a abertura de recrutamento externo para 160 pessoas que vão substituir as avenças”, afirmou Helena Carreiras numa audição regimental no parlamento.

A ministra respondia à deputada Cristiana Ferreira, do PSD, já no final da audição regimental, depois de ter sido questionada pelo deputado do Chega Pedro Pessanha sobre o tema.

Em dezembro do ano passado foi noticiado que o Hospital das Forças Armadas (HFAR) — com polos em Lisboa e Porto — poderia incorrer numa situação crítica se não fosse autorizada a contratação de prestação de serviços na modalidade de avença para o ano seguinte.

A ministra salientou que a situação de maior crise não chegou a acontecer, uma vez que foram contratadas as pessoas necessárias à data até ao final de 2022.

Esses contratos de avença do pessoal do Hospital das Forças Armadas foram permitidos, diga-se, excecionalmente porque a ideia é que, e pela primeira vez, eles sejam transformados, ou muitos deles, transformados em contratos”, respondeu.

“É isso que está em curso neste momento, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) preparou esses processos, há alguns ajustamentos a fazer e estão ainda a fazê-los, mas vamos avançar com um processo de contratação que dará uma estabilidade muito maior a estas pessoas e por conseguinte ao próprio hospital, num processo que tem que acompanhar também a reforma da saúde militar”, afirmou.

A pedido do PCP, a ministra foi também ouvida na audição sobre o processo de revisão do Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA), já criticado pelas associações militares, que lamentaram não ter sido ouvidas.

Helena Carreiras adiantou que, a seu pedido, as associações militares foram ouvidas entre o início de julho e final de agosto.