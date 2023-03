Há 16 ofertas comerciais de fornecimento de eletricidade disponíveis para o primeiro trimestre deste ano que são mais baratas do que a tarifa regulada. No entanto, uma parte significativa destas ofertas têm uma indexação à evolução do preço do mercado grossista, o que significa que não têm o mesmo preço garantido durante a sua vigência, pelo que os clientes devem estar atentos á sua evolução.

O boletim de ofertas comerciais para a eletricidade, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), indica que entre as 16 ofertas comerciais que permitem preços inferiores aos da tarifa regulada, pelo menos sete estão indexadas à evolução dos preços grossistas que se verificam no Mibel (mercado ibérico de eletricidade). Neste grupo estão as três ofertas mais competitivas face à tarifa — a da Coopérnico, a da LuzBoa e a Eni Plenitude. Outras ofertas mais baratas têm algum condicionamento e duas incluem fidelização por um período mínimo de tempo e só estão disponíveis para novos clientes.

A Coopérnico tem a oferta mais baixa para os consumidores com o perfil de um equivalente a um casal sem filhos que tenha potência contratada de 3,45 kVA, permitindo na opção bi-horária uma poupança de 39%, ou 14,6 euros mensais, face à tarifa regulada.

Perante a instabilidade dos preços da eletricidade no mercado ibérico, que no ano passado sofreram uma forte subida, mas que no início deste ano têm estado abaixo dos níveis de 2022 — em particular no mês de janeiro quando caíram abaixo dos 100 euros por MW hora — um número crescente de comercalizadoras optou por oferecer preços indexados à evolução do mercado grossista. Ainda assim, há algumas ofertas comerciais padrão que se encontram abaixo da tarifa regulada.

Já no gás natural, nenhuma oferta do mercado disponível para os primeiros três meses do ano bate a tarifa regulada que continua a ser a mais baixa, permitindo um desconto de 59% face à oferta comercial mais competitiva disponível. O preço do gás natural foi o que mais subiu em 2022, na sequência das sanções ao gás russo, o que levou o Governo a permitir o regresso dos consumidores domésticos e pequenos negócios à tarifa regulada onde os preços estão mais protegidos desta escalada.

Pela mesma razão — gás muito caro — só uma oferta dual (eletricidade e gás natural) consegue ser mais competitiva que a tarifa regulada da eletricidade. É a proposta pela Eni Plenitude, está indexada ao preço de mercado e pressupõe fidelização.