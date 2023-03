O ministro da Economia e do Mar considerou que o projeto da Bluepharma, que inaugurou esta quarta-feira a primeira fábrica de medicamentos de formas orais sólidas potentes, vem diminuir a dependência de países asiáticos.

Este projeto vem permitir ter, nas fronteiras do continente europeu, as cadeias de produção de bens tão críticos como são os medicamentos. É absolutamente vital, porque as pandemias vão repetir-se, as crises vão repetir-se e, quanto mais resilientes forem os países, as economias, e planearmos o futuro, melhor vamos superar os desafios que teremos pela frente”, alegou António Costa Silva.