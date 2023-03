O PSD acusou esta quarta-feira o Governo de ser o do “agora é que vai ser”, criticando o PS por, em áreas como saúde, habitação ou educação, dizer que “vai resolver amanhã o que não fez em sete anos”.

Nas declarações políticas desta quarta-feira, pela bancada do PSD, o deputado Alexandre Poço centrou a sua intervenção nas críticas ao Governo liderado por António Costa que, em funções há sete anos, “ensaia agora em cada esquina, em cada intervenção e para cada situação uma nova máxima: agora é que vai ser”.

Após sete anos a prometer, a anunciar ou, mais risível, mas igualmente trágico, a estabelecer metas sempre para cinco, seis, oito ou 10 anos, o Governo socialista de 2023 do ‘agora é que vai ser’ não recuperou a iniciativa política de mudar algo estruturalmente — porque nunca teve essa iniciativa — nem a vontade reformista se passou a gerar espontaneamente, ao fim de sete ano, nos gabinetes ministeriais”, criticou.

Como exemplo das áreas em que acusam o PS de nada ter feito nos últimos sete anos está a saúde, a educação, a habitação e até a TAP, tendo Alexandre Poço alertado ainda para os “preocupantes atrasos no PRR” e para a “instabilidade socialista na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”.

O PS diz que vai resolver amanhã o que não fez em sete anos”, acusou, citando depois uma estrofe da música “Amanhã é sempre longe demais”.

Depois dos pedidos de esclarecimentos desta declaração política, seguiu-se no púlpito o Chega, que através do líder parlamentar, Pedro Pinto, acusou o Governo de maioria absoluta do PS de ter deixado “Portugal num caos” nestes 11 meses, dando como exemplo a perda de poder de compra, a inflação, o facto de os “pobres estarem cada vez mais pobres”, o custo da habitação, a situação na educação, na saúde ou na agricultura.

O deputado do Chega fez depois uma análise dos partidos do hemiciclo do parlamento, começando pelo PS que considerou fazer lembrar o livro “Vendedor de ilusões“, de Gilberto Pinto, acusando os socialistas de terem aprendido com António Costa.

Sobre o BE, Pedro Pinto disse que “continua de beicinho” depois da geringonça e o PCP permanece “com o discurso da sua fundação”, enquanto o Livre e o PAN não conseguem “passar de súbditos do Governo”.

Já em relação à IL, o Chega considerou que a “cópia fica muito distante do original” e que ao PSD se pede coragem para “apresentar uma moção de censura” ao Governo do PS, concluindo assim que “a única oposição chamou-se Chega”, uma declaração política que terminou sem qualquer pedido de esclarecimento.