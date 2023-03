A SAD do Sport Lisboa e Benfica revelou, num comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), que foi “acusada de fraude fiscal” no âmbito do processo saco azul.

Na nota, a SAD do Benfica esclarece que a acusação tem “por inerência e entre outros, membros que integraram o seu Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020, um dos quais se encontrando ainda em funções sido também acusados da mesma infração, bem como de falsificação de documentos instrumentais daquela imputada fraude fiscal”.

O comunicado refere ainda que a SAD do Benfica vai “oportunamente” exercer “o direito de defesa de acordo com a tramitação legal”.

No alegado saco azul do Benfica, Luís Filipe Vieira, o atual administrador Domingos Soares Oliveira, do ex-diretor financeiro Miguel Moreira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio são acusados por três crimes de fraude fiscal e 19 crimes de falsificação de documentos.