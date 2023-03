O afastamento de Alexandra Reis da comissão executiva da TAP foi uma iniciativa que partiu da presidente-executiva da empresa, Christine Ourmières-Widener, que conduziu todo o processo sem que a decisão tenha passado pela comissão executiva nem pelo conselho de administração. Porém, o Governo esteve sempre a par, através de Hugo Mendes, secretário de Estado do ex-ministro Pedro Nuno Santos, apurou a Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

As conclusões do relatório da IGF são noticiadas pelo Jornal de Negócios esta quarta-feira. Segundo a informação recolhida, o presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, só foi informado dos termos da saída da ex-administradora no dia em que o acordo foi assinado. Mas já desde o início de janeiro (de 2022) que a tutela tinha em cima da mesa um pedido feito por Christine Ourmières-Widener para que se afastasse Alexandra Reis, por “divergências profissionais irreconciliáveis” e “desalinhamento” com a restante equipa executiva.

Nas respostas dadas por Christine Ourmières-Widener à IGF, segundo o Jornal de Negócios, a CEO confirma que a iniciativa de afastar Alexandra Reis foi sua, enquanto líder da comissão executiva. Essa iniciativa foi partilhada e “endereçada ao acionista” e o processo de negociação e aprovação dos termos e condições finais do acordo de rescisão foi conduzido por Ourmières-Widener e feito em colaboração com um representante do Governo.

Esse representante do Governo era Hugo Mendes, secretário de Estado do ex-ministro Pedro Nuno Santos, que foi acompanhando todas as fases do processo de negociação que levou à indemnização de meio milhão de euros.