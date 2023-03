A EDP mantém a avaliação de que o Imposto Municipal de Imóveis (IMI) não se aplica às barragens. O presidente executivo da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, não quis avançar qual será o impacto para a empresa da cobrança deste imposto, determinada num despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque este ainda não foi publicado. Mas assegurou que a empresa irá cumprir todas as obrigações legais.

O gestor afirmou não compreender o que pode ter mudado para levar a esta alteração da interpretação do quadro legal que foi anunciada em janeiro na sequência de uma iniciativa dos deputados socialistas nesse sentido, após a pressão gerada pela polémica sobre o pagamento de impostos relativos à venda de seis barragens no rio Douro à um consórcio liderado pela francesa Engie.

Até ao despacho de Nuno Félix, no qual são dadas instruções à Autoridade Tributária para adotar um parecer da Procuradoria Geral da República que permite cobrar IMI sobre as barragens, o fisco considerava que estes ativos não estavam sujeitos a este imposto por estarem no domínio público. Esta posição da Autoridade Tributária foi sustentada num parecer da Agência Portuguesa do Ambiente que levou o fisco a rever a política de cobrança adotada nos anos anteriores e que foi contestada judicialmente.

O gestor, que falava numa conferência de imprensa em Londres para apresentação do plano estratégico da empresa, referiu que a EDP ainda não foi chamada a dar explicações pelo Ministério Público no quadro da investigação criminal aos contornos fiscais da venda das barragens, mas está disponível para prestar esclarecimentos. Em causa estão suspeitas de que o negócio tenha sido estruturado de forma a evitar o pagamento de impostos, nomeadamente de imposto de selo.

Na conferência de imprensa realizada em Londres, o presidente executivo da EDP fez algumas críticas à proposta espanhola de revisão do modelo de funcionamento do mercado energético europeu. Apesar de a proposta de Madrid ter pontos positivos, Miguel Stilwell de Andrade afirmou também que não parece razoável impor acordos de compra de energia a longo prazo a ativos (de produção) que já existem. “Se for opcional é uma coisa, mas impor não nos parece adequado e cremos que será complicado de aplicar na Europa.”