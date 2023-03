O presidente do Chega, André Ventura, voltou esta quinta-feira a defender a necessidade de uma comissão parlamentar sobre a alegada interferência do primeiro-ministro na banca e acusou o PSD de “usar um expediente dilatório para atrasar” uma investigação.

Quantos mais meses vai ser preciso decorrer para que o PSD perceba que temos de ter uma comissão parlamentar que investigue a fundo a interferência de António Costa na regulação bancária e na proteção de Isabel dos Santos, que não é a enviar 10 perguntas ou 12 ou 15, que depois não veem resposta”, questionou.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder do Chega considerou que “parece que o PSD está a querer adiar este assunto, parece que está a querer usar um expediente dilatório para atrasar este assunto, e isto é incompreensível”.

A situação já era constrangedora, agora está a tornar-se absolutamente insustentável”, criticou.

André Ventura referiu que o parlamento vai debater e votar na sexta-feira uma proposta do Chega para constituição de uma comissão parlamentar eventual para “apurar e prevenir interferência política abusiva no sistema bancário português” .

O Chega já propôs uma comissão de inquérito, que foi chumbada. Amanhã o PSD tem novamente oportunidade de mostrar que está ao lado de uma investigação nesta matéria”, defendeu, apelando a que “toda a direita perceba que é o momento de agir”.

Considerando que “ninguém compreende muito bem, nem à esquerda, nem à direita, esta atitude do PSD”, Ventura questionou “de que é o PSD tem medo?”.

Quando apresentou a proposta, no início de fevereiro, o presidente do Chega afirmou que o partido ia propor uma comissão parlamentar eventual potestativa (de caráter obrigatório), mas a iniciativa será votada em plenário.

Ventura indicou esta quinta-feira que “não foi permitido” e que a conferência de líderes entendeu que a proposta teria de ser votada.

O PSD endereçou esta quinta-feira mais 14 perguntas ao primeiro-ministro sobre a alegada interferência no Banco de Portugal em benefício da empresária angolana Isabel dos Santos, e também na venda e resolução do Banif, considerando que será a “última oportunidade” para esclarecer o assunto.

Os sociais-democratas já tinham enviado, em 23 de novembro, 12 perguntas a António Costa sobre estes temas, sendo que parte das perguntas do PSD centravam-se na alegada intromissão do Governo no Banco de Portugal, na sequência das acusações de Carlos Costa reveladas no livro “O Governador”.