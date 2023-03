A Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental afirmou esta quinta-feira que o encerramento das urgências de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia permite melhorar as respostas programadas, admitindo que a adaptação ao novo modelo “demore algum tempo”.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, assinado por Miguel Xavier e Cristina Marques, os representantes da coordenação nacional asseguram que o novo modelo de funcionamento das urgências do hospital em Lisboa não coloca em causa os “cuidados e a segurança dos utentes”.

“Esta reconfiguração teve como objetivo principal melhorar o acesso de crianças e adolescentes aos cuidados de saúde mental, tendo em conta os recursos humanos existentes nesta especialidade no momento presente”, justificam.

Desde quarta-feira que o Serviço de Urgência de Pedopsiquiatria de Infância e Adolescência no Hospital Dona Estefânia passou a encerrar durante a noite. Com o novo modelo, a partir das 20h os casos de saúde mental passam para as urgências pediátricas gerais.

Esta quinta-feira, o diretor de Pediatria do hospital Dona Estefânia alertou para o aumento de casos de saúde mental, criticando o encerramento noturno das urgências de pedopsiquiatria no hospital, que servem a região de Lisboa e todo o sul do país, e relatou que na primeira noite o novo modelo já revelou fragilidades.

Pela coordenação nacional, Miguel Xavier e Cristina Marques referem que, “como é habitual neste tipo de processos, é expectável que a entrada em rotina de novos procedimentos demore sempre algum tempo”.

“A implementação deste modelo será acompanhada continuamente, de modo que se possa avaliar a sua efetividade, e efetuar os ajustamentos que forem sendo considerados necessários para garantir os melhores níveis de prestação de cuidados a crianças e adolescentes que recorram a todo o Serviço Nacional de Saúde”, acrescentam no esclarecimento”.

Em resposta às críticas ao novo modelo, a coordenação nacional justificou o encerramento das urgências pedopsiquiátricas com a falta de profissionais, explicando que o objetivo foi reduzir o número de horas de urgência para melhorar as respostas em ambulatório.

De acordo com os representantes, é aí que “se deve centrar a assistência a esta população”, uma vez que o acompanhamento “atempado e eficaz em ambulatório vai reduzir progressivamente o recurso ao serviço de urgência”.

Por isso, acrescentam, “num momento em que existe uma escassez significativa de profissionais, não há justificação para alocar uma parte importante das horas semanais de trabalho a serviços de urgência em que a média de atendimentos noturnos é muito baixa, prejudicando dessa maneira as atividades de ambulatório”.

Em declarações à Lusa, o diretor de Pediatria do Hospital Dona Estefânia disse ainda que o Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra o Hospital Dona Estefânia, propôs que houvesse um pedopsiquiatra de prevenção, mas não foi autorizado.

Agora, quem faz a contenção dos menores que recorrem durante à noite às três urgências metropolitanas – que funcionam no Hospital Dona Estefânia, no Centro Materno Infantil do Norte, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto e no Hospital Pediátrico de Coimbra – são os pediatras, seguindo o modelo da zona norte.