A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) considerou esta quinta-feira um “retrocesso absoluto e inaceitável” uma proposta apresentada pelo Governo que “deixa em aberto” um aumento de cinco anos na idade para os médicos deixaram de fazer trabalho noturno e urgências.

Os médicos estão esgotados e isto é inaceitável. É absolutamente inaceitável. Estão-nos a apresentar, no fundo, quase como uma moeda de troca, perda de direitos”, disse à agência Lusa a presidente da Comissão Executiva da FNAM, Joana Bordalo e Sá, no final de mais uma reunião negocial com o Ministério da Saúde.