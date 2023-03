A EDP e a EDP Renováveis anunciaram a intenção de realizar dois aumentos capital de mil milhões de euros cada. As operações vão representar a entrada de um novo acionista nas duas empresas, o fundo soberano do estado de Singapura.

No caso da EDP Renováveis, uma empresa detida pela GIC PTe, fundo soberano de Singapura, assinou um acordo para subscrever a totalidade do aumento de capital de mil milhões de euros, o que permitirá tornar-se no segundo maior acionista da EDPR a seguir à EDP. Esta operação tem como objetivo financiar um plano de investimentos de 20 mil milhões de euros.

O aumento de capital da casa-mãe, também de mil milhões de euros, vai recolher fundos para a oferta pública de aquisição (OPA) que a EDP lançou sobre a sua subsidiária brasileira, a EDP Brasil.

As operações foram anunciadas esta madrugada no mesmo dia em que a elétrica anuncia o plano estratégico ao mercado em Londres onde se destaca a previsão de investir 25 mil milhões de euros até 2026. A grande maioria desta verba, 21 mil milhões de euros, terá como destino as energias renováveis.

EDP fez acordos com chineses, Abu Dhabi e Singapura para garantir fundos

Para assegurar a realização dos dois aumento de capital, a elétrica anunciou acordos de investimento com três investidores internacionais asiáticos — Singapura, Abu Dhabi e China — que são detidos pelos respetivos estados e gerem fundos públicos.

No caso da EDP, esses acordos representam compromissos de subscrição de até 600 milhões de euros no aumento de capital. Um destes investidores é já o maior acionista da elétrica, a China Three Gorges. Foram também assinados acordos com uma empresa detida pelo fundo soberano do Abu Dhabi, que já foi acionista de referência da EDP, e com uma afiliada da GIC PT, o fundo soberano de Singapura. A subscrição dos três investidores está sujeita a condições de mercado e limites de preço que será determinado quando a transação for lançada.

“O compromisso destes investidores em subscrever ações da EDP está sujeito à decisão de a EDP lançar a transação em momento apropriado tendo em conta as condições de mercado”.

Os acordos com estes três investidores representam 60% do valor do aumento de capital anunciado e sua execução poderá resultar em alterações relevantes da estrutura acionista da maior empresa portuguesa. A China Three Gorges controla atualmente 21% da EDP, depois de ter falhado uma tentativa de OPA lançada em 2018. Mas os outros dois investidores não constam atualmente dos acionistas com pelo menos 2% do capital da elétrica. Para além da empresa pública chinesa, são acionistas qualificados da EDP o fundo de investimentos americano BlackRock, com 9,37%, a Fundação Masaveu ligada a um grupo das Astúrias, com 7,2%, e um fundo de pensões do Canadá com 5,99%.

Fundo de Singapura injeta mil milhões na EDP Renováveis

Para o aumento de capital da EDP Renováveis, foi assinado um acordo com uma empresa subsidiária do fundo soberano de Singapura que se compromete a subscrever a operação na sua totalidade a um preço entre os 19,25 euros e os 20,5 euros por ação. A EDP Renováveis tem a opção de realocar até 150 milhões de euros que pode oferecer a um conjunto de investidores qualificados pelo mesmo preço. O compromisso assumido com o GIC (fundo de Singapura) está sujeito à decisão da empresa de lançar a transação “num momento apropriado em relação às condições de mercado”.

A EDP Renováveis adquiriu no ano passado a Sunseap, uma empresa de energias renováveis de Singapura, o que lhe deu acesso a um grande portefólio de projetos de energia solar em países como o Vietname, Malásia, Indonésia, Tailândia, China, Camboja e Japão.

A oferta sobre a EDP Brasil visa adquirir as ações detidas pelos acionistas minoritários e retirar a empresa da bolsa. A EDP detém já 56% do capital da empresa que está cotada no Bolsa de São Paulo, a Bovespa. A oferta incide sobre mais de 240 milhões de ações e o preço proposto de 24 reais por ação representa um prémio de 22,2% face à cotação média.

A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade justifica esta oferta com o objetivo “de simplificar a estrutura corporativa e organizacional da EDP, conferindo assim maior flexibilidade para a gestão financeira e operacional das respetivas operações no Brasil, e alinhando com a sua estratégia de foco em energias renováveis e redes de eletricidade”.

EDP cada vez mais internacional, prevê investir três mil milhões em Portugal

O plano estratégico até 2026 apresentado esta quinta-feira em Londres prevê que o investimento anual do grupo cresça 30% face ao plano anterior para atingir um montante de 6,2 mil milhões de euros. O grosso destas verbas, 85%, será canalizado para as energias renováveis e executado através da EDP Renováveis. Neste bolo a eólica offshore tem a maior fatia prevista.

Cerca de 15% do montante será mobilizado para as redes elétricas em mercados de alto crescimento baixo risco, segundo a EDP que destaca quatro hubs regionais — Europa (40% do investimento), América do Norte (40%), América do Sul (15%) e Ásia-Pacífico (5%). Para Portugal são apontados investimentos de três mil milhões de euros durante este período, o que corresponde a pouco mais de 10% do plano total e inclui os projetos de hidrogénio verde.

A EDP anunciou esta semana lucros de 679 milhões de euros em 2022. O plano agora apresentado prevê uma forte subida dos lucros anuais até 2026 para 1,4 a 1,5 mil milhões de euros. Neste ano, e a nível global, o grupo espera ter 14.000 empregados e nove milhões de clientes.