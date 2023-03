O Grupo Parlamentar do PS questionou esta quarta-feira os ministros da Administração Interna e da Saúde acerca das medidas para garantir o dispositivo de proteção e socorro dos bombeiros durante a Jornada Mundial da Juventude, num período crítico de incêndios.

Os deputados socialistas querem saber “quais as medidas que estão a ser tomadas para garantir um planeamento atempado de um dispositivo de proteção e socorro com meios dos corpos de bombeiros que garantam um reforço adicional ao previsto para a época, num espaço temporal adequado ao evento, na Área Metropolitana de Lisboa, com especial incidência nos municípios de Lisboa e Loures”.

Em duas perguntas dirigidos aos ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, e da Saúde, Manuel Pizarro, o PS pergunta “que reuniões já ocorreram nesse sentido e qual a sua cadência” e “que meios e reforços foram já assegurados ao nível deste dispositivo”.

No documento, os parlamentares socialistas sublinham que se são esperadas mais de um milhão de pessoas na Jornada Mundial da Juventude, que é antecedida na semana anterior pelos “Dias nas dioceses”, um encontro de “integração dos jovens vindos de todo o mundo nas comunidades paroquiais”.

Tendo em conta que maioria dos participantes deve ficar alojada na Área Metropolitana e arredores, fazendo aumentar a população nestes municípios, há a “necessidade do aumento dos meios disponíveis para acorrer a situações de previstas nos sistemas integrados de emergência médica e de operações de proteção e socorro, bem como, das ocorrências relacionadas com a forças de segurança (PSP e GNR)”, argumentam.

Nas perguntas, o Grupo Parlamentar do PS sublinha que a JMJ ocorre “num período considerado crítico para os incêndios rurais e que esta tipologia de ocorrências ocupa uma vasto conjunto de meios desta região nas restantes regiões do país que são mais assolados pelos incêndios”.

Estando a menos de seis meses do inicio da semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, é vital que se estabeleçam os necessários contactos ou informações por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica junto dos Corpos de Bombeiros para o planeamento de um dispositivo que garanta a segurança não apenas dos eventos específicos e programados para a semana de 1 a 6 de agosto”, argumentam.

A ideia, apontam, é que se “garanta também o reforço de meios de todos os agentes de proteção civil, em particular o que mais intervém nos dois sistemas já referidos, os corpos de bombeiros”.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.