A Ucrânia congratulou-se esta quarta-feira por ter “derrotado o terror do inverno”, marcado por intensos bombardeamentos russos que mergulharam milhões de pessoas no frio, sublinhando ainda que a União Europeia “também ganhou” por não ter “congelado sem o gás russo”.

“O inverno acabou. Foi muito difícil, todos os ucranianos sentiram isso. Mas conseguimos fornecer energia e aquecimento à Ucrânia”, realçou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa alusão ao início da primavera na Ucrânia, que acontece a 1 de março.

No seu habitual discurso diário, Zelensky reconheceu que ainda há desafios no setor energético, indicando que a Ucrânia se prepara para a próxima temporada.

Já no início do dia, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, tinha destacado que a Ucrânia tinha “superado o terror do inverno”. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano apontou ainda que a União Europeia (UE) “também ganhou” porque “não congelou sem o gás russo”, alvo de sanções.

On March 1, 2023, Putin suffered another major defeat. Despite the cold, darkness, and missile strikes, Ukraine persevered and defeated his winter terror. Furthermore, Europe has not 'frozen' despite Russian predictions and mockery. I thank our partners for standing with Ukraine.

A Rússia, que era um dos principais fornecedores da Europa, tinha antecipado situações catastróficas em caso de corte no abastecimento de gás. “Os nossos parceiros ficaram ao nosso lado e ajudaram-se”, frisou Kuleba, acrescentando: “Ainda há um longo caminho a percorrer até à vitória final. Mas já sabemos como vencer”.

Por sua vez, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Oleksiï Danilov, desejou aos ucranianos um “feliz primeiro dia da primavera ucraniana”.

O inverno na Ucrânia foi marcado por uma longa série de ataques russos com mísseis e drones, que atingiram postos de energia, causando regularmente cortes em grande escala de eletricidade, aquecimento e água. Milhões de pessoas, inclusive em Kiev e outras grandes cidades, ficaram sem aquecimento perante a descida das temperaturas no inverno.

Os aliados ocidentais de Kyiv foram fornecendo gradualmente sistemas de defesa aérea, e a Rússia diminuiu a frequência e a escala dos seus ataques.

A celebração pelo fim do inverno também tomou as redes sociais, com vários utilizadores a sublinhar a resistência russa ao “terror” energético russo.

Ukraine’s first day of spring.

“We have passed the most difficult period,” claims the Prime Minister. “We have withstood the Russian energy terror”

The question is whether ???????? will continue with its missile strikes? People have suffered, but also adapted. pic.twitter.com/P32sTDoVVx

— James Waterhouse (@JamWaterhouse) March 1, 2023