Há um elo comum entre todas as criações: em palco, no fosso ou numa deambulação entre o próprio corpo de baile, existe um quarteto de cordas que serve de mote para as peças que se revelam. A interpretação musical a cargo do Quarteto de Cordas de Matosinhos estabelece a relação entre coreografia e música, através das partituras de obras de diferentes compositores para quartetos de cordas. Uma reposição, uma encomenda da própria Companhia Nacional de Bailado (CNB) e uma estreia em Portugal. Anne Teresa de Keersmaeker mostra “Grosse Fuge”, peça criada em 1992; Fábio Lopez, coreógrafo português radicado em França, faz a sua primeira obra para a companhia, “Avant Qu’il N’y Ait Le Silence”, uma estreia absoluta; e Alexander Ekman exibe “Cacti”, de 2010, pela primeira vez apresentado em Portugal. O programa intitulado Keersmaeker/ Lopez/ Ekman sobe ao palco do Teatro Camões esta sexta-feira, dia 3 de março, onde irá permanecer até dia 19.

Começamos no classicismo, com a coreografia de Keersmaeker. “Grosse Fuge” é uma criação que se apresenta num íntimo, intenso e inventivo diálogo com a música do compositor Ludwig van Beethoven. Nesta obra, a coreógrafa de 62 anos desenvolve uma escalada de impulsos através de um vocabulário no qual desafia as leis da gravidade. É dança mapeada pela geometria: ao contrário de muitos criadores, a obra desta coreógrafa é pensada a regra e esquadro. Não há movimentos em falso, nem o elenco sai do palco. Há elipses e poses definidas que ensaiam um movimento onde está presente o barroco, mas também uma arquitetura coreográfica que se liga à música. E é a partir da forma que se gera significado.

Estreado em 1992 pela sua própria companhia Rosas, “Grosse Fuge” foi uma das obras a integrar o programa Keersmaeker em 2012, dançado pela CNB e integrado no Artista na Cidade’12. No conjunto deste programa, estamos perante uma obra de contornos minimalistas, onde não deixa de haver espaço para o dramatismo. A música, o quarteto para cordas op.133 de Beethoven, é inflexível e obstinado. “Cria um certo efeito dramático sem ter de encarnar algum tipo de narrativa ou emoção. É a forma que proporciona a emoção”, explicou a própria coreógrafa numa entrevista concedida ao The Guardian. A tradução desse ímpeto poético da música através do movimento origina um contraponto, que sustenta o desafio de mudar o que parece austero na dança, para que no fim se adquira uma leveza singular e harmonia entre as duas camadas decisivas desta criação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.