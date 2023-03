Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente russo presidiu esta quarta-feira à inauguração de uma nova linha de metro em Moscovo. O evento por isso só poderia passar despercebido, mas chamou a atenção pela forma como o chefe de Estado escolheu participar. Sem deixar o conforto do escritório, Vladimir Putin preferiu discursar através de uma videochamada.

Descrevendo a nova linha como um projeto “muito necessário” na capital, o líder russo deu ordem para se iniciar a circulação. “Agora a nova linha circular foi totalmente colocada em operação (…). Parabenizo os moscovitas e resistentes de Moscovo por este maravilhoso evento”, afirmou, citado pela agência estatal Ria.

A cerimónia de abertura, na estação de Sokolniki, contou com a presença do presidente da câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, e de centenas de trabalhadores que contribuíram para a construção da linha. No local, os espectadores acompanharam as palavras de Putin através de um televisor, aplaudindo a sua intervenção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Absurd scenes as Putin "opens" a new metro line in Moscow via video call pic.twitter.com/UrDjr8aHSF — Francis Scarr (@francis_scarr) March 1, 2023

O líder russo também manifestou o seu desejo de levar uma delegação chinesa a visitar a nova linha durante a próxima visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Moscovo. Isto, porque o projeto contou com a colaboração da China Railway Construction Corporation Limited. “Planeio encontrar-me com o Presidente da China e, se a agenda o permitir, iremos mostrá-la aos nossos convidados. Penso que os membros da delegação deverão poder vê-la”, afirmou durante o evento, sem avançar uma data para esse encontro.

A linha de metro Bolshaya Koltsevaya (ou Big Circle Line) foi construída e inaugurada em secções, sendo que a primeira área começou a operar em 2018. Este é um dos maiores projetos de infraestruturas russos nos últimos anos e foi descrito pelo porta-voz do Kremlin, Dimitry Peskov, como uma iniciativa “gigantesca”.

Segundo o Moscow Times, teve um custo de 6,6 milhões de dólares. Com 70 quilómetros de cumprimento e 31 novas estações de metro, é esperado que transporte cerca de 3,3 milhões de pessoas pela capital.