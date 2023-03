O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou esta quinta-feira todos os afetados pela pandemia da Covid-19, no dia em que se completam três anos sobre a deteção do primeiro caso de infeção pelo coronavírus em Portugal.

“Três anos volvidos sobre o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, o Presidente da República recorda a data, deixando uma palavra de conforto a todos os afetados por esta pandemia, e reforça o apreço ao trabalho desenvolvido por todos em prol da saúde, prestadores de cuidados, cientistas e demais envolvidos”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem publicada na página da Presidência da República.

“Num momento em que as circunstâncias são, felizmente, completamente distintas, exorta a que não se deixem de tirar ilações sobre as alterações a fazer no futuro”, diz Marcelo.

A origem da pandemia da Covid-19 remonta ao final de 2019, quando o vírus foi detetado pela primeira vez na região de Wuhan, na China. O primeiro caso em território português foi diagnosticado em 2 de março de 2020. Tratava-se de um médico de Penafiel que tinha estado em Itália, país europeu onde o vírus se disseminou inicialmente com maior velocidade.

Até hoje, foram registados mais de 5,5 milhões de casos de infeção pelo coronavírus em Portugal e a doença provocou a morte a mais de 26 mil pessoas no país. A nível mundial, mais de 600 milhões de casos foram confirmados e quase 7 milhões de pessoas morreram.