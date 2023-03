César Mourão – Talvez Não Seja Nada

Casino da Póvoa – Salão D’ouro, 4490-403 Póvoa de Varzim. Tel.: 252 690 888. Bilhetes a partir de 20 euros

Para conhecer o álbum de estreia do verdadeiro artista português: é humorista, é ator, é apresentador e agora é oficialmente músico. Há muitos anos que os dotes musicais de César Mourão já eram conhecidos por quem segue o seu trabalho, mas só agora se concretizam em pleno com o lançamento do seu álbum de estreia, “Talvez Não Seja Nada”. É um trabalho completamente a solo e da sua autoria, que vai dar a conhecer de norte a sul do país, num espetáculo em que leva consigo outros cinco músicos: Guilherme Marinho, Jaume Pradas, Nuno Oliveira, Diogo Duque e João Rato. Este sábado, vai estar pelas 22 horas no Casino da Póvoa. Os bilhetes estão à venda na Ticketline, com preços a começar nos 20 euros.

Mustique Warehouse Sale

Rua Maria Pia, 70, Lisboa. Dias 4 e 5 de março, entre as 11 e as 20 horas. Entrada livre

Para fazer as últimas compras de inverno: as coleções passadas da Mustique vão estar este fim de semana numa venda de garagem, com direito a cerveja da SuperBock e flash tattoos de Francisco Pinto, mais conhecido pelo projeto Lego Tattoos, um dos residentes do estúdio Fiasco. A marca de roupa portuguesa vai levar para esta venda de garagem de dois dias as peças das últimas linhas, incluindo a mais recente, de outono/inverno. Tudo com preços entre os 15 e os 50 euros.

Melomania #2

Ateneu Popular de Montijo, Rua Luís Calado Nunes H, 2870-340, Montijo. Sexta-feira, às 21h30. Entrada livre

Para voltar a ouvir um disco do início ao fim: depois das “Cantigas do Maio”, de Zeca Afonso, a Companhia Mascarenhas-Martins organiza uma nova sessão para ouvir um álbum em conjunto e na sua plenitude, com as luzes apagadas e a atenção focada na música. O Melomania #2 vai instalar-se esta sexta-feira no Ateneu Popular de Montijo com o álbum “Transa”, de Caetano Veloso, editado em 1972. Em comum, os dois trabalhos têm o facto de terem sido criados em exílio, como “um gesto de luta e liberdade”, como sublinha a própria organização. O quarto disco de longa duração de Caetano Veloso foi gravado em Londres, com composições em inglês e em português. No final, é aberto o debate para se conversar sobre o que se ouviu. Quem quiser, também pode passar pelo ciclo de leituras de textos dramáticos portugueses O Texto Não Morreu, que decorre no sábado, entre as 10 e as 17 horas, no Espaço Mascarenhas-Martins. Rita Neves é a primeira dramaturga convidada e leva o trabalho “Corpo Suspenso”. A entrada é livre.

Mainova à Mesa

Monte Herdade Da Fonte Santa Vimieiro, 7040-669 Évora. Sábado, 4 de março, a partir das 19 horas. E-mail: geral@mainova.pt. Tel.: 910 732 525. Menu de 120 euros por pessoa

Para entrar na cultura da gastronomia e do vinho: a Mainova vai abrir a sua casa todos os meses a jantares especiais com o chef João Narigueta, do restaurante Híbrido, em Évora. A primeira edição acontece este sábado, na Herdade Fonte Santa, em Arraiolos, com uma visita à adega seguida de uma experiência gastronómica assente em produtos locais, acompanhada pelos clássicos vinhos tinto ou branco da Mainova. O menu de 120 euros por pessoa inclui entrada (pão, manteiga de cebola, alho, louro, azeite extra-virgem Mainova, rissol de catacuzes, caldo de peixe de rio curado, pil-pil e ovo), pratos principais (peixe de rio, shoyun de tomate verde, funcho, junco e açafrão; carne de caça, alface, alho doce, mel e maionese de eucalipto; ou carne de vaca, puré de cenoura e raiz forte, pickle de cenoura) e sobremesa (cremoso de laranja, gel de limão, vinagre de flor de laranjeira). Custa 120 euros por pessoa e as reservas devem ser feitas por telefone.

Pão da Esquina

Centro comercial de Alvalade – Praça Alvalade 6B, Lisboa. Tel.: 965 710 189. Todos os dias, as 8h30 às 21h.

Para tomar o pequeno-almoço na nova padaria de Alvalade: pão do dia, feito a partir de farinhas e cereais selecionados, com massa-mãe e fermentação longa. Pastelaria igualmente fresca, que exclui corantes ou conservantes. São algumas das promessas da nova padaria Pão da Esquina do chef Vitor Sobral que, a partir de agora, mora também em Alvalade. Além de manter as famosas sanduíches, tostas ou quiches, traz novidades em relação às lojas de Campo de Ourique, Belém e Restelo. A nova padaria inclui a oferta de congelados com assinatura de Sobral, com opções como arroz de pato com cogumelos e alecrim; bacalhau lascado, batata-doce e tomate; ou caril de lulas e camarão com arroz de cardamomo e caju.

Ampla Mostra de Cinema

Rua Arco do Cego 50 Lisboa. Tel.: 217905155. De 3 a 5 de março. Bilhetes a 4€.

Para pôr os bons filmes em dia: a Culturgest acolhe, entre 3 e 5 de março, a Ampla, mostra de cinema inclusiva que junta no cartaz produções de géneros distintos, premiados nos festivais da indústria. A sessão de abertura é com “O Homem do Lixo”, curta-metragem de animação sobre as memórias do tio Botão, personagem que foi da ditadura à emigração em França, país onde trabalhou na recolha do lixo (sexta-feira, 21 horas). Conte também com o documentário que é um retrato intimista da famosa Diva dos Pés Descalços, “Cesária Évora” (sexta-feira, às 21 horas). Sábado é dia de sessão de terror com “Deadstream”, filme que conta a história de um vlogger que perde seguidores e popularidade, decidindo arriscar uma noite numa casa assombrada para recuperar as luzes dos holofotes; ou ainda de “Ice Merchants“, curta de João Gonzalez, nomeada nos Óscares (sábado, às 15 horas). No dia seguinte, há ficção com “Mato Sexto em Chamas”, que decorre em duas favelas de Brasília, onde o petróleo configura a principal moeda de troca (domingo, às 15 horas). No capítulo dos miúdos, a proposta é “My Name is Fear”, filme que reflete sobre a emoção do medo (domingo, às 11h30). Mas há mais — consulte a programação completa aqui. Bilhetes a 4€, disponíveis na bilheteira da Culturgest ou na Ticketline.

Palacete Silva Monteiro

Rua da Restauração, 318, 4050-501 Porto. Tel.: 965 126 738. Preço por pessoa: 5 euros

Para conhecer a casa mais bonita do Porto: a partir deste sábado, o Palacete Silva Monteiro passa a abrir portas à cidade com visitas guiadas e provas de vinho verde que propõem um regresso à época oitocentista. É atualmente a Casa do Vinho Verde, mas era designada em publicações de época como “a casa mais bonita do Porto”. Semanalmente, entre as 14h30 e as 18h30, quem a visitar pode descobrir os seus três pisos em visitas de uma hora, guiadas por um especialista da equipa do Curso de Restauro da Universidade Católica do Porto, para explicar os pormenores arquitetónicos e decorativos característicos do século XIX. No final, há prova de vinhos verdes, com duas referências de produtores da região que vão percorrendo os vários perfis de vinhos da denominação de origem. As sessões acontecem de hora a hora, com um máximo de 15 visitantes por grupo, e têm o custo de 5 euros por pessoa. As reservas devem ser feitas previamente no site da Casa do Vinho Verde.

Escape Room Harry Potter – ArrábidaShopping

ArrábidaShopping, Praceta de Henrique Moreira 244, 4400-346, Vila Nova de Gaia. De segunda-feira a domingo, das 9 às 23 horas. Bilhetes a 15 euros por pessoa

Para os fãs de mistérios, do feiticeiro mais famoso do mundo, ou de ambos: o ArrábidaShopping tornou-se o primeiro do norte do país com um escape room, que se baseia nas escolas de magia para jovens bruxos e feiticeiros do universo Harry Potter. Uma das aventuras de 60 minutos recria o primeiro filme, começando com uma viagem no Expresso de Hogwarts (entrando pela Plataforma 9 ¾) e tentando escapar sem que os Dementors se apercebam. No segundo formato, os participantes decidem que equipa querem representar e tentam dominar o controlo da vassoura. O Harry Potter – Wizard School fica no Piso 2, junto aos cinemas, com sessões que podem ir dos dois aos seis aventureiros. Também se pode reservar para festas de anos com até 30 convidados, eventos de empresa ou grupos, sempre acompanhados por um Game Master. Os bilhetes custam 15 euros por pessoa e a entrada é gratuita para crianças até aos 5 anos.

Centro Cultural de Cascais

Avenida Rei Humberto II de Itália, 2750-642 Cascais. De terça-feira a domingo, entre as 10 e as 18 horas. Tel.: 214 815 660. Entrada gratuita

Para conhecer 10 artistas plásticos emergentes: o prémio A Arte Chegou ao Colombo desafiou os participantes deste ano a apresentarem obras sobre as alterações climáticas e a sustentabilidade. Os 10 finalistas têm agora as suas obras expostas no Centro Cultural de Cascais, por onde vão ficar até 26 de março, enquanto decorrem as votações online para eleger o vencedor que levará para casa um prémio no valor de 10 mil euros. A iniciativa é promovida pelo Centro Colombo e co-organizado pela State of the Art (SOTA), com o apoio da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais. As votações do público terminam a 20 de março e terão um peso de 40% no resultado, enquanto que o do júri — composto por representantes da Fundação Arpad-Szenes Vieira da Silva, Fundação D. Luís I, Museu Coleção Berardo, Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado — terá um peso de 60% no resultado final. O vencedor será anunciado a 27 de março.

Sempre-em-Pé

Ecosteel, Parque Industrial de Laundos 40, 4570-311, Póvoa de Varzim. Dia 3 de março, a partir das 8 horas. Tel.: 252 095 008. Entrada livre

Para homenagear o trabalho repetitivo: Gustavo Sumpta vai estar sempre em pé numa estrutura de metal esta sexta-feira, no espaço Ecosteel, em Póvoa de Varzim. A ação performativa do artista nascido em Luanda surge como homenagem àqueles que executam trabalhos repetitivos e, por isso mesmo, vai decorrer ao longo de um dia normal de oito horas trabalho. A partir das 8 horas, e com produção da ArtWorks, a performance Sempre-em-Pé vai estar de portas abertas para receber com entrada livre quem quiser ver ao vivo o trabalho do artista. Ao final da tarde, haverá espaço para interação entre Gustavo Sumpta e os visitantes.

Novos pratos no XXL by Olivier

Calçada da Estrela, 57, 1200-661, Lisboa. De segunda a quarta-feira, das 12h30 às 15 horas e das 19h30 à 01h30; quintas e sextas-feiras, das 12h30 às 15 horas e das 19h30 às 2 horas; sábado, das 19h30 às 2 horas. Tel.: 911 807 513

Para se empanturrar com o pretexto de provar novos sabores: a aproximação da primavera foi o empurrão que levou Olivier da Costa a introduzir novidades no menu do XXL by Olivier. Quem passar pelo restaurante nos próximos dias, já vai encontrar a burrata D.O.P. com azeite virgem extra na carta de entradas, mas também um novo cocktail de camarão “com um twist” do famoso chef, como explicam os responsáveis na nota de imprensa. Aos pratos principais, junta-se agora uma massa rigatoni envolta em molho de champanhe e caviar. Para terminar, tarte tatin com chantilly e profiteroles são as novidades doces na carta de sobremesa, mas também há uma nova aposta para os menos gulosos: uma tábua de queijos para selar a refeição numa nota salgada.

“Nau Nau Maria”

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 19, 5160-218, Torre de Moncorvo. Tel.: 279 200 220. Entrada livre

Para se juntar à odisseia do Teatro D. Maria II: com criação original de Alice Azevedo, a peça “Nau Nau Maria” tem estreia marcada este sábado, 4 de março, no Cineteatro Torre de Moncorvo, seguindo depois numa digressão que se estende até outubro deste ano e que vai passar por 10 concelhos do país. A peça é uma adaptação da “História Trágico-Marítima”, de Bernardo Gomes de Brito (editada no século XVIII), com direção de Alice Azevedo e dramaturgia da mesma, em conjunto com Cristina Carvalhal e Leonor Buescu. A digressão de “Nau Nau Maria” insere-se na Odisseia Nacional do D. Maria II e começa no norte do país — depois de Torre de Moncorvo, seguem-se Carrazeda de Ansiães e Mirandela, antes de rumar ao Centro e ao Alentejo.

Gulden Draak – Casa da Cerveja

Rua Andrade Corvo 29 A, 1050-233 Lisboa. Horário em soft opening: das 18 às 2 horas. A partir de 6 de março, abertos todos os dias, do meio-dia à 1 da manhã. Sextas e sábados fecham às 2 horas. Tel.: 968 238 415

Para escolher entre 50 cervejas à pressão: a famosa cervejaria belga Gulden Draak instalou-se mesmo à frente do metro de Picoas, num espaço de 450 metros quadrados liderado pelo casal carioca Veronica Fernandes e Neko Pedrosa, que trocaram o Rio de Janeiro por Lisboa em 2016 para inaugurar um ano mais tarde o Delirium Café, no Chiado. Os planos para abrir a Gulden Draak – Casa da Cerveja começaram em 2020, mas a pandemia acabou por adiá-los para 2023. Finalmente concretizado, este bar/restaurante está em soft opening até 5 de março, mas já conta com 50 cervejas à pressão, carta de cocktails e vinhos, e uma ementa preparada pelo chef executivo António Alexandre, que esteve 15 anos a comandar as cozinhas do Marriott.

“Lucia de Lammermoor”

Teatro Nacional de São Carlos, Rua Serpa Pinto 9, 1200-442, Lisboa. Tel.: 213 253 000. Bilhetes a partir de 25 euros

Para conhecer a cena de loucura de uma das óperas mais populares de Gaetano Donizetti: “Lucia de Lammermoor” tem estreia marcada no Teatro Nacional de São Carlos esta sexta-feira, pelas 20 horas. Com encenação de Alfonso Romero Mora, Rita Marques (Lucia) e Luís Gomes (Edgardo) destacam-se nos papéis principais de uma obra que foi popularmente interpretada por Maria Callas. Entre vários momentos icónicos, “Lucia de Lammermoor” é famosa pela cena de loucura da personagem principal, distinguida pela produção como sendo “sempre o momento mais esperado”. Vai estar em cena nos dias 3, 8 e 10 de março, às 20 horas; e no dia 5 de março, às 16 horas. Os bilhetes estão à venda na Bol, com preços a começar nos 25 euros.

Parque Terra Nostra

Largo Marquês da Praia e Monfort, Furnas, São Miguel, Açores. Tel.: 296 549 090. Workshop, 4 de março, 40€.

Para um workshop, masterclass, cocktail e lifting de camélias: as camélias continuam a ser celebradas durante o mês de março no Parque e Hotel Terra Nostra, nas Furnas de São Miguel, nos Açores, com uma série de atividades que permitem observar e contemplar a bonita flor cujas diferentes espécies, por esta altura do ano, inundam o jardim conhecido também pelas piscinas termais vulcânicas. Não é, afinal, ao acaso que já recebeu a classificação de Jardim de Camélias de Excelência” pela Internacional Camellia Society, em 2014. Para este fim de semana, conte com o workshop Cameleiras em São Miguel: história, cultivo, propagação e problemas fitossanitários, conduzido pela Engenheira Carina Costa, e que inclui uma visita pelo parque com demonstração de alguns métodos para propagação da planta. No final, o chef Nuno Gonçalves conduz uma masterclass com preparação de um ceviche de peixe dos Açores com pickle e tempura de camélia japónica — com degustação no fim. No final, passe pelo The Gardener Bar & Terrace, inserido no Terra Nostra Garden Hotel, e desfrute do cocktail especial Camellia Garden. Para relaxar ainda mais, aposte no tratamento no Wellness Place, o Spirulina Lifting & Detox Facial utiliza a camélia como um dos principais ativos dos produtos.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.