Discreta e em crescimento. Ainda pouco se sabe sobre a “frota-sombra” de petroleiros que parece estar a ajudar a Rússia a escapar às sanções e restrições ocidentais impostas na sequência da invasão da Ucrânia. Opera misteriosamente. Pelas mãos de quem? Não se sabe bem. Mas os sinais das suas operações estão à vista para um número crescente de observadores da comunidade do comércio petrolífero, que têm acompanhado a compra de centenas de navios antigos por compradores anónimos.

O conjunto de navios não se formou do dia para a noite com o início da invasão russa, em fevereiro do ano passado. Com as sanções ocidentais a pressionar a Rússia, um número crescente de navios juntou-se à misteriosa frota, pronta a facilitar as exportações de petróleo russas, descreve a CNN.

Em declarações ao canal norte-ameriano, Matthew Wright, analista da Kpler, faz uma divisão da frota em duas categorias. A primeira, os “gray ships“, embarcações que foram vendidos desde o início da invasão principalmente por proprietários da Europa a empresas no Médio Oriente e na Ásia, que até aí não estavam ativas no mercado de petroleiros. Na segunda categoria estão os “dark ships“, que no passavam fizeram parte de campanhas do Irão e da Venezuela para evitar sanções ocidentais e que, recentemente, mudaram para o transporte de petróleo russo.

