O Chega entregou esta sexta-feira um requerimento para ouvir com urgência no parlamento o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, sobre “constrangimentos nos serviços de urgência” no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No requerimento enviado à imprensa e dirigido ao presidente da comissão parlamentar de Saúde, os deputados do partido liderado por André Ventura enumeram várias situações em serviços de saúde nos últimos dias, entre eles, a carta de demissão assinada por 11 chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo.

Estes profissionais alegaram falta de condições que dizem colocar em causa a sua própria segurança e a dos doentes, alertando para o facto de que a degradação do serviço tem sido denunciada por inúmeros avisos e apelos já lançados às chefias”, lê-se no texto.

O Chega refere ainda uma notícia avançada esta sexta-feira pelo semanário Expresso que dá conta que “na região da grande Lisboa, o Governo prepara-se para encerrar oito urgências pediátricas”.

Dos doze serviços de urgência que atualmente existem apenas quatro irão funcionar 24 horas por dia: Hospital de Santa Maria, Hospital Dona Estefânia, Hospital Amadora-Sintra e Hospital Garcia de Horta, em Almada. Esta situação é ainda mais inaceitável quando coloca em causa o acesso à saúde de crianças, sem que se vislumbre uma resposta estruturada que considere as condições de trabalho de todos os profissionais de saúde, há muito, consideradas deploráveis”, sustenta.

Outro dos casos referidos é o do Hospital Dona Estefânia, no qual “a urgência de pedopsiquiatria também fecha à noite”.

A falta de condições e cansados da obrigatoriedade de trabalharem horas extraordinárias em situações de risco colocando em causa a sua segurança e a dos próprios utentes, tem conduzido à saída recorrente de especialistas de vários Serviços de Urgência Geral”, refere.

O Chega sustenta que “as falhas que poderão daí advir na prestação de cuidados, a falta de coordenação denunciada por alguns dos intervenientes, assim como a estratégia caso exista para evitar essas falhas, carecem de esclarecimento urgente, dada a situação de alarme social existente e a total inabilidade política demonstrada pelo senhor Ministro da Saúde”.

Na terça-feira, o ministro da saúde, Manuel Pizarro, assumiu que a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo ia encerrar a partir de quarta-feira à noite porque “não há disponibilidade de profissionais”.

Manuel Pizarro já anunciou que o plano para o funcionamento regular da pediatria na Área Metropolitana de Lisboa será conhecido na próxima semana.

A deputada única do PAN também já propôs a audição do ministro da Saúde na Assembleia da República, na sequência do encerramento da urgência de pediatria do Hospital de Loures e da demissão dos chefes de equipa da Urgência Geral.