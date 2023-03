A Direção Executiva do SNS deverá manter aberta no período noturno grande parte dos pontos da rede de urgências pediátricas para “assegurar a proximidade da população” ao Serviço Nacional de Saúde.

A informação hoje veiculada, nomeadamente de que passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas em período noturno na Área Metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido”, afirmou fonte oficial da Direção Executiva em comunicado enviado às redações.

O organismo tutelado pelo Ministério da Saúde refere-se à notícia avançada pelo Expresso esta madrugada segundo a qual oito das 12 urgências deveriam encerrar definitivamente no período noturno, fins de semana e feriados. Apenas os hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta se manteriam em pleno funcionamento.

Segundo a Direção Executiva, a reorganização dos serviços de urgência de pediatria médica em Lisboa e Vale do Tejo “está a ser ultimada” e só ficará concluída na próxima semana, “após longas semanas de trabalho com os profissionais das várias instituições”. A reunião de trabalho mais recente ocorreu esta manhã.

A Direção Executiva tem a responsabilidade de coordenar a resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde”, defendeu fonte oficial no comunicado enviado esta manhã.

E prossegue: “O reforço do trabalho em rede entre as equipas das instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento atempado, constitui a estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança para as crianças e adolescentes, as suas famílias e os profissionais de saúde”.