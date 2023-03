De Quetta, a cidade onde morava, no sudoeste do Paquistão, até à Turquia, Shahida Raza viajou de avião, legalmente, com um visto de turista. Mas para chegar à Europa, a desportista seguiu por terra até Esmirna e lá embarcou no pequeno navio de madeira que no passado domingo, alegadamente depois de uma explosão, se partiu ao meio e atirou para o mar da Calábria os cerca de 250 passageiros que transportava.

Ao todo, terão sido mais de 60 as vítimas mortais do naufrágio (muitas delas crianças e bebés), que fez com que o Ministério Público de Crotone, em Itália, abrisse de imediato um processo contra desconhecidos por homicídio múltiplo e cumplicidade na imigração ilegal. Shahida, de 27 anos, estava entre elas, percebeu durante esta semana a família através da internet.

Morreu com Itália e o sonho de arranjar tratamento para o filho à vista, contou à correspondente da BBC em Islamabad Saadia Raza, a irmã de Shahida, cuja morte já foi lamentada pela Federação Paquistanesa de Hóquei nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Falaram ao telefone pouco antes de o acidente acontecer, já era visível, a escassos metros de distância, a costa da Calábria e supostamente estava já para trás a fase mais perigosa da viagem, de quatro dias. “Ela estava a agradecer a Deus por estar quase lá. Disse que tinha tido medo de que alguma coisa pudesse ter acontecido enquanto viajava através da água. Disse-nos que nem queria acreditar, que assim que chegasse ia ligar ao filho e levá-lo para fazer tratamento”, contou a irmã. Depois, a chamada caiu. Nunca mais conseguiram voltar a estabelecer ligação.

Foi por causa do filho, de apenas 3 anos, que Shahida tentou fazer a perigosa viagem rumo à Europa, juntamente com, estima-se, duas centenas e meia de outros migrantes, oriundos de países como Paquistão, Afeganistão, Somália, Síria, Iraque e Irão. “Ele está muito doente, parte do cérebro foi danificado quando teve um AVC aos 40 dias de vida, por causa de uma febre. Isso deixou-lhe o cérebro parcialmente danificado e um lado do corpo, da cabeça aos pés, está paralisado“, explicou a irmã à BBC, numa altura em que à porta da casa da família já se acumulavam jornalistas de várias partes do mundo.

Shahida, que representou a equipa nacional feminina de hóquei, modalidade que jogou profissionalmente, foi também jogadora de futebol. Enquanto desportista, viajou e alinhou em partidas em países como Singapura, Tailândia, Hong Kong e Irão — mas nunca ganhou propriamente bem, revelou a família à jornalista da televisão britânica.

Na verdade, mesmo que fosse rica, o mais certo é que tivesse tido de procurar ajuda médica no estrangeiro, concedeu a irmã, explicando que em todos os hospitais a que se dirigiu com a criança lhe disseram o mesmo: só mesmo lá fora é que poderia haver hipótese de tratamento.

À família, Shahida não terá explicado que estava a preparar-se para chegar à Europa com a ajuda de traficantes de migrantes. Questionada sobre o assunto, Saadia confessou não saber sequer se a irmã terá ou não tentado obter um visto de forma legal para viajar até Itália. O desespero e a urgência em arranjar tratamento para o filho, acredita, tê-la-ão feito escolher o caminho que julgou mais curto.

“Ela dizia que não conseguia ver o filho assim, queria que ele andasse como as crianças normais, que esse era o único desejo que tinha. Não queria ver o filho deitado, indefeso”, recordou. “As pessoas saem por desespero, não têm escolha. O nosso governo não está a ajudar o povo, basta ver como a inflação e o custo de vida estão aqui”.