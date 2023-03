Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Moradores de Kolomna, cidade russa na região de Moscovo, relataram esta quinta-feira uma forte explosão e fumo a sair de uma ponte que liga a estação Pisky a Cherkizovo. A informação foi divulgada pela agência ucraniana Euromaidan Press, citando o canal de Telegram russo Baza.

Loud blasts heard in Kolomna in the Moscow region

Residents of the city said they heard explosions and saw smoke coming up from a bridge that connects Pisky station and Cherkizovohttps://t.co/UxV4fzHYvq pic.twitter.com/y4GIUbSmIG

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 2, 2023