O Sporting foi impedido pela UEFA de vender bilhetes para um jogo de competições europeias de futebol e multado em 50 mil euros, sob pena suspensa, por pirotecnia no jogo contra o Midtjylland, anunciaram esta sexta-feira os “leões”.

Em causa está o “uso e arremesso de engenhos pirotécnicos por parte de alguns adeptos” na vitória por 4-0 na Dinamarca, no play-off da Liga Europa, no qual “uma criança e um agente desportivo foram lamentavelmente feridos“, pode ler-se em comunicado da formação lisboeta.

A sanção da UEFA fica suspensa por dois anos, podendo ser executada no jogo seguinte a nova infração, e o clube lembra que existe “o risco de já no próximo jogo com o Arsenal” ficarem impedidos de vender bilhetes para a segunda mão da eliminatória, que se disputará em Londres.

“O Sporting manifesta, uma vez mais, a maior censura a estes atos que em nada representam os valores e os princípios da instituição, e muito menos a grande maioria da sua massa adepta que se desloca pacífica e ordeiramente no apoio incondicional ao seu clube”, pode ler-se na nota dos “verdes e brancos”.

A instituição liderada por Frederico Varandas considera que estes acontecimentos trazem “consequências financeiras, desportivas e reputacionais associadas”.