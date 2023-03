A 6.ª edição dos Prémios “Grandes Escolhas”, cerimónia que distingue os melhores produtos, empresas e personalidades ligadas ao mundo do vinho, acaba de eleger o Quinta Dona Sancha, no Dão, com o Troféu Produtor Revelação do Ano, a Herdade da Lisboa, no Alentejo, como Produtor 2022, distinguindo ainda Diogo Lopes, associado a vários produtores, incluindo a Adega Mãe, em Torres Vedras, como o prémio de Enólogo de 2022.

Estes foram apenas três dos 20 troféus atribuídos na cerimónia de entrega de prémios promovida pela revista Grandes Escolhas, que decorreu esta sexta-feira, 3 de março, no C.A.R. – Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na cerimónia, também o restaurante Prado foi distinguido como Restaurante 2022. Ricardo Morais, do Amorim Luxury Group, foi considerado o sommelier de 2022; o Garage Wines Wine Bar, em Matosinhos, foi considerado o Wine Bar do ano e o Quinta de Ventozelo, no Douro, foi destacado com o prémio Enoturismo 2022. A Senhora do Vinho 2022 é Leonor Freitas, da Casa Ermelinda Freitas. Na cerimónia foram ainda divulgados os Melhores Vinhos por região, num total de 299.

Do top 30 dos Melhores Vinhos — eleitos a partir de um universo de 299 produtos oriundos de diferentes regiões do país, avaliados pela redação da Grandes Escolhas — saíram vencedores Murganheira Assemblage Távora-Varosa Grande Reserva Espumante branco 2005, na categoria de Melhor Espumante; o Anselmo Mendes Parcela Única Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2019, como Melhor Vinho Branco, Kompassus Coleção Privada Tête de Cuvée Nature Bairrada Baga rosé 2017, na categoria de Melhor Vinho Rosé; o Casa da Passarella Vindima Dão tinto 2011, na categoria de Melhor Vinho Tinto; e, por fim, o Kopke Porto 50 Anos branco, foi considerado o Melhor Vinho Fortificado.

Na gala dos Prémios “Grandes Escolhas” foram ainda anunciadas novidades. Primeiro, um novo site que passa a disponibilizar a compra de produtos, através de um protocolo de colaboração com as principais garrafeiras. Depois, o lançamento de uma aplicação, que vem permitir ao utilizador tirar uma fotografia ao rótulo da garrafa que tem à sua frente e obter informações imediatas sobre aquele vinho — desde a descrição, ao preço médio. A classificação dos produtos desta app, explica em comunicado João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas, será baseada na opinião dos jornalistas e críticos da publicação.

Conheça a lista completa dos Melhores Vinhos do Ano e dos Troféus Grandes Escolhas.

Os Melhores Vinhos do Ano

Melhor Espumante

Murganheira Assemblage Távora-Varosa Grande Reserva Espumante branco 2005 , Soc. Agr. Com. do Varosa

Melhor Vinho Branco

Anselmo Mendes Parcela Única Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2019, Anselmo Mendes Vinhos

Melhor Vinho Rosé

Kompassus Coleção Privada Tête de Cuvée Nature Bairrada Baga rosé 2017, Kompassus Vinhos

Melhor Vinho Tinto

Casa da Passarella Vindima Dão tinto 2011, O Abrigo da Passarela

Melhor Vinho Fortificado

Kopke Porto 50 Anos branco, Sogevinus Fine Wines



Troféus Melhores Escolhas

Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa 2022

DeRaiz, Rebordinho, Viseu

Restaurante Cozinha do Mundo 2022

Ruvida, Lisboa

Restaurante 2022

Prado. Lisboa

Sommelier 2022

Ricardo Morais, Amorim Luxury Group

Prémio David Lopes Ramos 2022

Ricardo Nogueira do Restaurante Mugasa, Sangalhos

Loja Gourmet 2022

Pátio das Marias, Porto

Garrafeira 2022

Estado d’Alma, Lisboa

Wine Bar 2022

Garage Wines Wine Bar, Matosinhos

Enoturismo 2022

Quinta de Ventozelo, Douro

Iniciativa do Ano 2022

Amphora Wine Day, da Herdade do Rocim

Viticultura 2022

Ana Mota, da Amorim, Family Estates

Adega Cooperativa 2022

Adega Ponte da Barca e Arcos de Valdevez

Produtor Revelação 2022

Quinta Dona Sancha, Dão

Produtor 2022

Herdade da Lisboa, Alentejo

Empresa Vinhos Generosos 2022

Sociedade Vinícola de Palmela, Península de Setúbal

Empresa 2022

Aveleda, Vinhos Verdes e Algarve

Prémio Singularidade 2022

Lés a Lés, várias regiões

Enólogo Vinhos Generosos 2022

Johnny Graham, da Churchill’s

Enólogo 2022

Diogo Lopes, Adega Mãe e outras

Senhor/a do Vinho 2022

Leonor Freitas, Casa Ermelinda Freitas

Top 30 dos Melhores 30 Vinhos dos Anos – Grandes Escolhas