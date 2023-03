A UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) alerta para a divergência da economia nacional face à zona euro. Uma divergência que diz ser estrutural.

“A divergência real é estrutural. Em 2000, o PIB per capita português (valores anuais), em paridades de poder de compra, valia 85% do PIB médio na União Europeia a 27 países, o que então representava o 16.º lugar na escala dos estados-membros com maior rendimento real por habitante. Em 2021, o país caiu para o 22.º lugar e o seu rendimento já só representava 74% da média europeia”, escreve a UTAO, na apreciação da conta geral do Estado referente a 2021, alertando que apesar de ter passado já dois anos desde 2021 há análises necessárias — mas no documento lamenta que os pedidos de esclarecimento enviados ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Saúde tenham “ficado sem resposta em tempo útil”.

A UTAO aponta para a divergência entre o PIB português e a zona euro. “Tendo por referência o ano de 2010, o PIB português apresenta uma evolução divergente com a da área do euro, uma vez que regista uma trajetória de variações acumuladas inferiores às da área do euro”, isto apesar de seguir “uma trajetória sincronizada com a geografia económica em que se insere”.

A UTAO exemplifica com a tendência de crescimento até final de 2019, com o impacto da pandemia no 1.º e 2.º trimestres de 2020, com a recuperação no 3.º trimestre de 2020 e de forma mais sustentada a partir do 2.º trimestre de 2021. “Alcançou o nível pré-Covid-19 no decurso do primeiro trimestre de 2022, cerca de seis meses depois da área do euro o ter conseguido”, salienta.

Para o organismo que funciona na dependência da Assembleia da República, a conta geral do Estado “relata as ‘principais medidas com impactos orçamentais’, de forma muito resumida e incompleta”, não sendo disponibilizado o impacto orçamental de cerca de 69% das medidas anunciadas pelo Governo. “Em cerca de meia página, é dado a conhecer o contributo para o saldo orçamental (contabilidade nacional) da execução de apenas 12 medidas de política orçamental.

Face à proposta de Orçamento do Estado/2021, não inclui relato da execução de nenhuma das 17 medidas com impacto orçamental adicional em 2021 incluídas no cenário de políticas invariantes e três medidas novas igualmente classificadas como ‘principais’. Em rigor, só para 10 das medidas com esta classificação na POE/2021 é que a execução está devidamente quantificada”. E o Ministério das Finanças não respondeu “atempadamente” ao pedido de esclarecimento sobre as “divergências detetadas e informação em falta”, diz a UTAO, que acrescenta a falta de informação das Finanças sobre a eficácia das medidas de política orçamental.

(em atualização)