O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado na rede social Twitter a atleta Patrícia Mamona, que conquistou a medalha de bronze no triplo salto nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia.

Felicito a atleta Patrícia Mamona pela conquista da medalha de bronze na prova do triplo salto nos Europeus de pista coberta de #Istambul.

É sempre uma emoção ver as cores da nossa bandeira no pódio dos melhores do mundo. Muitos parabéns!#EuroIndoor #Istambul2023 — António Costa (@antoniocostapm) March 4, 2023

“É sempre uma emoção ver as cores da nossa bandeira no pódio dos melhores do mundo. Muitos parabéns!”, escreveu António Costa, numa referência à atleta portuguesa, de 34 anos.

Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegurou hoje a medalha de bronze no triplo salto nos Europeus de pista coberta de Istambul, ao conseguir 14,16 metros na final.

A medalha de bronze de Mamona aumenta para três os ‘metais’ conquistados por Portugal em Istambul2023, igualando o total de Torun2021, com três ouros, e de Valência1998, com um ouro e duas pratas.

Na sexta-feira, Pedro Pablo Pichardo sagrou-se novamente campeão da Europa no triplo salto em pista coberta e Auriol Dongmo tornou-se bicampeã europeia no lançamento do peso (também em pista coberta).