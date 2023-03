Numa semana, um, na seguinte, o outro. Com o bis de João Mário em Vizela, o médio saltou para o primeiro lugar da lista de melhores marcadores. Por lá ficou até à receção do Benfica ao Famalicão, momento em que o registo de 14 golos deixou de ser suficiente para continuar no trono. Gonçalo Ramos respondeu com dois golos e, com 15, voltou a saltar para o topo de uma classificação que tem Fran Navarro, do Gil Vicente, a fechar o pódio.

Se a veia goleadora de Ramos, até pela posição que ocupa no campo, é conhecida, o caso de João Mário é exceção aos números que o próprio registou ao longo da carreira. Esta temporada, alcançou os 19 golos em todas as competições, quando o seu recorde de golos numa temporada estava estabelecido nos sete. Além disso, João Mário contribuiu também com dez assistências até ao momento. E isto ainda não acabou.

Gonçalo Ramos na globalidade das provas somou o 21.º golo. Diante do Famalicão, chegou ao sexto jogo em que marcou pelo menos dois golos em 2022/23 e, admitiu nas entrevistas rápidas após a partida, não teve tarefa fácil. “Jogo complicado. O Famalicão é uma equipa muito boa. Estão a fazer um bom campeonato, são muito organizados. Fizemos o nosso jogo sempre à procura de golos e da vitória e acho que fomos a melhor equipa e merecemos este resultado”. Quanto aos golos, “é sempre importante marcar, mas estamos focados em ganhar todos os jogos. O objetivo é sermos campeões”. A média também é favorável ao avançado que tem 0,64 golos por jogo contra a marca de 0,51 de João Mário.

Quanto ao jogo da I Liga contra os famalicenses que o Benfica venceu por 2-0 no Estádio da Luz, Jens Wissing, treinador-adjunto que assumiu a equipa devido ao castigo de Roger Schmidt, mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa. “Foi uma vitória muito importante, especialmente por ser em casa. Foi um adversário difícil e não sofremos golos. Os jogadores estiveram bem, foi um bom jogo e um bom resultado. Tendo em conta o que vem aí, foi importante”. Ao mesmo tempo, o técnico alemão projetou a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Club Brugge. “Vencemos a primeira mão, foi difícil lá. Esperamos casa cheia e um grande jogo para passarmos à próxima ronda da Liga dos Campeões”.