A espanhola Ferrovial anunciou esta semana planos para mudar a sua sede empresarial para os Países Baixos, uma decisão (ainda não definitiva) que é justificada com argumentos como a legislação mais “estável” e a maior facilidade que isso pode trazer para uma futura cotação das ações na Bolsa de Nova Iorque. Mas o governo espanhol já veio considerar que a decisão “não é aceitável” e pede aos acionistas para reconsiderarem os planos que, segundo notícia deste sábado do El País, estão a ser preparados há um ano e o governo nunca foi informado.

“A Ferrovial é uma empresa que deve tudo a Espanha, cresceu graças aos investimentos públicos que foram financiados pelos cidadãos espanhóis. É um símbolo do nosso país”, atirou Nadia Calviño, primeira-ministra-adjunta do governo de Pedro Sánchez. A responsável diz não achar que esta seja “uma decisão aceitável” e garante ter já expressado, junto dos principais acionistas da empresa, que considera a mudança “errada”, desde logo porque “prejudica os interesses e a imagem externa” de Espanha.

A posição do governo espanhol terá sido transmitida ao acionista Rafael del Pino, multimilionário que é filho do fundador da empresa que tem operações em vários países (é dono de parte do aeroporto de Heathrow, em Londres) incluindo em Portugal. O empresário mostrou ser um crítico das políticas económicas do governo quando disse, em janeiro, numa entrevista citada pelo Financial Times, que “temos de voltar a fazer de Espanha um destino atrativo de investimento e um íman para o melhor talento, e para isto precisamos de ter uma legislação laboral competitiva e previsibilidade legal“.

O que não se sabia – nem o Governo, sequer, segundo o El País – é que quando este acionista de referência da Ferrovial fez estas declarações já estariam bem adiantados os planos agora revelados. A Ferrovial justificou a mudança com o facto de os Países Baixos terem “um enquadramento jurídico estável” e um rating de crédito de qualidade máxima (AAA) que contribui para que este seja, na opinião da empresa, “o país preferencial” para companhias que têm presença na Europa e nos EUA.

Para uma empresa que já obtém 82% das suas receitas fora de Espanha e que tem planos de dispersar parte do capital na Bolsa de Nova Iorque, a decisão faz sentido, explicou a Ferrovial. A empresa sublinhou que a mudança, que se for aprovada pelos acionistas deverá acontecer no segundo ou no terceiro trimestre de 2023, “não terá um impacto relevante nos impostos pagos“.

Além de garantir que a mudança não será para poupar na fatura fiscal, a Ferrovial garantiu, também, que todo o plano foi concebido para “manter intactos o emprego, a atividade e os investimentos em Espanha“.

Ainda assim, os planos da Ferrovial estão a gerar uma “tempestade” política em Espanha que até já foi comentada pela presidente do BCE, Christine Lagarde, que não comentou a decisão em concreto mas salientou que estes casos demonstram a urgência de “lutar por uma união dos mercados de capitais” na zona euro. Esta semana, o presidente da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, foi questionado por jornalistas espanhóis sobre se havia planos para transferir a sede da EDP Renováveis que fica na cidade asturiana de Oviedo, cenário que afastou.