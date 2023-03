Um Governo que tem de “dar passos em frente”, porque os professores se sentem “enganados” por ele. Foi esse o tom dos vários representantes de partidos que estiveram presentes este sábado na mais recente manifestação de professores, em Lisboa e Porto — do Partido Comunista (PCP) ao Chega, incluindo o Bloco de Esquerda (BE) e o CDS.

O diagnóstico do problema é também partilhado pelos vários partidos. “Para pagar transportes e casa deslocada, muitos professores preferem ir trabalhar para um supermercado, porque o seu salário líquido vai ser melhor”, afirmou Joana Mortágua, deputada e dirigente do Bloco de Esquerda, às televisões.

Jorge Pires, do PCP, notou que os avanços na negociação dos sindicatos com o Governo têm sido “muito curtos”, porque continuam por abordar temas como a “recuperação do tempo de serviço” e “as quotas” de avaliação. E Pedro Frazão, deputado do Chega, afirmou que os professores se sentem “enganados” pelo Governo, que deve falar com esta classe profissional “com palavras verdadeiras”.

A única coisa que o Governo tem feito é desvalorizar do ponto de vista social, profissional e salarial os professores”, afirmou o dirigente do PCP. “Ou o Governo dá passos em frente ou vai ter de continuar a apanhar com esta luta.”

As propostas apresentadas pelos vários partidos presentes na manifestação passam todas pela abertura do Governo à negociação: “A resposta a tudo depende apenas do Governo”, sublinhou o líder do CDS, Nuno Melo, que anunciou ter apresentado um requerimento junto da Comissão Europeia para avaliar a legalidade da diferença no regime de contagem do tempo de serviço aplicada nos Açores e Madeira face à do continente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isto não é a China, não é ‘um país, dois sistemas'”, disse Melo, que considera que o duplo padrão da contagem do tempo de serviço viola “o princípio da igualdade”.

O Bloco destacou como o Executivo deve estar a aberto à subida de salários:”Oiço muito as pessoas dizerem ‘Prefiro que os meus impostos paguem salários dignos a professores do que bónus milionários a gestoras da TAP'”, apontou Joana Mortágua. Já o Chega, contudo, destacou que o problema não está apenas “nas reivindicações salariais” e acusou “os socialistas” de estarem a “promover a maior debandada da escola publica de professores e alunos para os colégios privados“.

Mário Nogueira estima participação de 80 mil manifestantes

A manifestação que se realiza este sábado em Lisboa e no Porto foi convocada por uma plataforma que reúne vários sindicatos e é a mais recente numa vaga de protestos dos professores, que estão a negociar com o Governo desde setembro e em greve desde dezembro do ano passado. O líder da FENPROF, Mário Nogueira, disse estimar que cerca de 80 mil pessoas estão presentes nas manifestações em Lisboa e Porto.

Para quem achava que os professores estavam cansados e fartos de lutar, bem podem meter a viola no saco. Estão 40 mil professores aqui e outros 40 mil lá no Porto, o que quer dizer que temos a maior manifestação nas ruas”, anunciou Mário Nogueira em frente à Assembleia da República, o destino da manifestação em Lisboa que começou às 15h30 no Rossio.

Mário Nogueira criticou ainda o pedido de serviços mínimos para os dois dias de greve regional que decorreram na quinta e sexta-feira, considerando a decisão “intolerável” e garantindo que “a luta não vai parar”.. “Não eram [serviços] mínimos, eram máximos”, afirmou.

“A luta vai continuar enquanto os professores não forem respeitados”, afirmou, apelando aos docentes para que estejam presentes junto ao ministério no próximo dia 9 de março, quando se realiza a reunião suplementar para negociar um novo regime de recrutamento e colocação de professores.