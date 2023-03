Polícias e manifestantes confrontaram-se esta noite no centro de Atenas, à margem de uma manifestação em memória das 57 pessoas mortas na terça-feira na colisão frontal de dois comboios.

As forças de choque dispararam gás lacrimogéneo e granadas de efeito moral contra um grupo de manifestantes que já havia atirado pedras e coquetéis molotov contra a polícia durante o protesto, segundo um repórter da AFP.

Os manifestantes, concentrados na praça Sintagma, defronte do parlamento, também atearam fogo a caixotes do lixo, segundo imagens da televisão pública Ert, e atacaram um polícia no chão, desencadeando disparos de gás lacrimogéneo por parte da polícia, segundo imagens da AFP.

Os confrontos ocorreram no final de uma manifestação que reuniu cerca de 3.000 pessoas, segundo a polícia. Um número aproximado de pessoas manifestou-se em Salónica, a segunda maior cidade do norte do país.

No início desta concentração, aconteceram breves confrontos entre as forças policiais antimotim e um pequeno grupo de estudantes que lançaram um coquetel molotov.

A polícia respondeu com gás lacrimogéneo antes de se afastar dos locais da concentração onde os manifestantes retomaram a marcha, segundo um jornalista da AFP em Salónica.

Todavia, no final desta concentração, um pequeno grupo de manifestantes atirou novamente coquetéis molotov, provocando a mesma resposta das forças de choque.

Na capital grega, os manifestantes desfraldaram uma grande faixa “Abaixo o governo dos assassinos!”. A Grécia é palco de vastas manifestações de protesto após a colisão de dois comboios que provocou a morte de 57 pessoas, devido a erro humano.

O governo fez ‘mea culpa’ na quinta-feira, reconhecendo “fraquezas crónicas” no setor ferroviário, sem conseguir silenciar os protestos no país, abalado pela colisão.