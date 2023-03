As célebres carrinhas Citroën cor de tijolo das bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian deixaram nos meios pequenos e recônditos de Portugal continental e insular um enorme lastro de boas memórias pessoais e constituíram, sem dúvida, em quarenta anos de actividade contínua, uma das acções mais marcantes da filantropia da instituição à época dirigida por José de Azeredo Perdigão. Hábitos de leitura desde a meninice foram criados com estímulos dos “encarregados de biblioteca” — e entre eles havia escritores, como Herberto Helder, por exemplo —, beneficiando, a montante, de um comité de leitura de idêntica excelência que escolhia as obras e as edições a adquirir para esse verdadeiro serviço público.

Um boletim informativo começou a ser publicado em Outubro de 1960. A cada mês — e, em alguns locais, quinzena ou semana — cada leitor podia requisitar cinco livros, distinguidos por fitas verde, laranja e vermelha, de acordo com a idade dos leitores. Mas nem tudo foi ou podia ser fácil: vigilância do clero local; desconfiança da gratuitidade de um serviço proporcionado por uma instituição privada; até mesmo, algum preconceito quanto à leitura por mulheres (p. 97).

Este livro, imaginado por dois encarregados dessas bibliotecas itinerantes, Bento Ramires e Carlos Marta, não pretende ser um estudo de caso em sociologia da leitura em Portugal ou, sequer, uma história do correspondente serviço da Fundação Gulbenkian (ainda que este merecesse tal desígnio), mas representa certamente uma aproximação bastante sugestiva, que é o ponto de vista de alguns daqueles que chegavam com livros aos lugarejos, vilas e aldeias onde eram esperados com grande alegria e curiosidade.



Título: “Homens Livro”

Autores: Patrícia Carreiro, Bento Ramires e outros

Editor: Letras Lavadas Edições

Páginas: 151

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.