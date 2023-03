Os Estados Unidos da América estão a tentar determinar quanto tempo será necessário para que os pilotos ucranianos sejam capazes de manobrar caças F-16, avançou a CNN internacional com base em três fontes próximas. Segundo o canal de notícias, dois pilotos ucranianos estão neste momento a ser testados numa base militar em Tucson, no estado do Arizona.

Uma das fontes ouvidas descreveu a operação como um “evento de familiarização” integrado no “diálogo militar com a Ucrânia” e disse que esta tinha como objetivo “ajudar os pilotos ucranianos a tornarem-se mais eficientes e aconselhá-los melhor sobre como podem desenvolver as suas capacidades”.

“Os pilotos não vão pilotar nenhuma plataforma durante este evento mas vão usar simuladores em alguns períodos da sua visita”, especificou a fonte militar, acrescentando que não existem novidades sobre o envio de caças para a Ucrânia.

O Governo ucraniano tem apelado à comunidade internacional, em especial aos Estados Unidos, para que forneça caças às suas forças armadas para que estas sejam capaz de se defenderem dos ataques aéreos da Rússia. Até ao momento não foi tomada uma decisão sobre o apoio, com a NATO a defender outras prioridades relativamente ao envio de material militar.