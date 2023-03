Um despiste de um automóvel, esta tarde, numa estrada da freguesia de Atei, no concelho de Mondim de Basto, provocou um morto e um ferido ligeiro, ambos homens com cerca de 60 anos, segundo as autoridades locais.

O alerta foi dado às 19:43, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave.

A viatura, um veículo ligeiro de passageiros que transportava dois ocupantes, caiu numa ribanceira com cerca de 10 a 15 metros, numa estrada sinuosa e em obras, contou à Lusa o subchefe dos bombeiros de Cabeceiras de Basto, Sérgio Basto, que esteve no local.

“À nossa chegada deparámo-nos com um carro já fora da via, capotado, com um ocupante no interior e uma vítima no seu exterior. A vítima que estava no exterior foi transportada, depois de ter sido avaliada, para o hospital de Guimarães”, disse o bombeiro.

A outra vítima que estava dentro da viatura foi retirada do carro e foi feito o suporte básico de vida, mas acabou por ser dada como morta pela equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), disse o bombeiro.