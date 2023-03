Serão retomadas esta segunda-feira de manhã, pelas 9h, as buscas ao cargueiro com bandeira do Panamá que a Marinha portuguesa intercetou este domingo à tarde, a mais de 100 milhas da costa, e conduziu sob escolta até ao cais de Alcântara, apurou a Rádio Observador no local.

Pouco depois de o navio, de transporte de carvão, ter atracado no porto de Lisboa, às 18h20, elementos da Polícia Judiciária e da Polícia Marítima subiram a bordo e deram início às buscas, que entretanto tiveram de ser interrompidas perto das 23h, dadas as grandes dimensões do cargueiro, de 170 metros de comprimento. Ao todo, neste primeiro momento, terão estado envolvidos 42 operacionais, escreve a CNN Portugal.

As suspeitas, partilhadas pelas autoridades internacionais do MAOC (Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos) com a PJ, apontam para o crime de tráfico de droga internacional.

Ao que o canal apurou, o cargueiro, que zarpou da América do Sul, provavelmente de Trinidad e Tobago, já estava a ser vigiado há algum tempo, por alegadamente transportar “uma grande quantidade” de cocaína a bordo.

Apesar de não ter como destino final Portugal, mas outro país europeu, a Polícia Judiciária decidiu intervir este domingo à tarde e tratou de intercetar o navio, ainda em águas internacionais, e de o escoltar até Lisboa.

Os 21 tripulantes a bordo já foram identificados, mas, apurou a Rádio Observador, até ao momento não foi feita qualquer detenção.